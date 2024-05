En su editorial de "Basta Baby", Baby Etchecopar reflexionó sobre el olvido y el perdón. "Robarle toda la guita al pueblo es un delito. Cuando ganó Milei, yo no voy por Milei, yo voy porque no me quiero morir sin ver que nos empiezan a devolver la guita a los argentinos que nos robaron", comenzó diciendo el conductor.