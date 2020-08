"Todavía Lázaro tiene una oportunidad para ser sincero", el mensaje de uno de sus hijos a Báez

Leandro Báez, uno de los hijos de Lázaro, manifestó que tiene la esperanza de que su padre hable y cuente la verdad.

Leandro Báez, uno de los hijos del dueño de Austral Construcciones, el empresario patagónico Lázaro Báez, y que también se encuentra procesado en la causa conocida como la “Ruta del Dinero K” rompió el silencio por primera vez. En una entrevista que le brindó al programa “Antes de Mañana” le envió un fuerte mensaje a su padre: “Todavía Lázaro tiene una oportunidad para ser sincero”.

Cabe recordar que Lázaro Báez mañana tendrá que estar presente, de forma virtual, en otra causa (Vialidad Nacional). En la semana el fiscal en el juicio de “La Ruta del Dinero K”, Abel Córdoba, solicitó la pena de 12 años para Lázaro por lavado de dinero y 9 años de cárcel para su hijo mayor, Martín.

El representante del Ministerio Público Fiscal también pidió penas para el contador Daniel Pérez Gadín (8 años), el abogado Jorge Chueco (8 años), el valijero arrepentido Leandro Fariña (5 años), los hijos menores de Báez, Melina (4 años y seis meses), Leandro (5 años) y Luciana (4 años y 6 meses) y el financista Federico Eláskar (4 años y seis meses de prisión).

En declaraciones a América, Leandro Báez manifestó que desde la política le soltaron la mano a su padre. “Varios le soltaron la mano a mi papá. No soy amante de la política pero desde muy chico vi a muchos políticos ir a las oficinas de Austral Construcciones, tanto del peronismo como del radicalismo, a pedir favores”, afirmó.

Consultado sobre si vio el vídeo de la financiera “La Rosadita” en donde se lo ve a su hermano contando dinero en efectivo, Leandro Báez manifestó que le preguntó pero que la respuesta quedará en la intimidad entre hermanos. “Eso yo sé lo pregunte en la intimidad pero queda en la intimidad. Yo confió en mi papá, pero tengo diferencias en la manera de pensar. Todavía Lázaro tiene una oportunidad de ser sincero”, afirmó.

En cuanto a la defensa de su padre, Leandro sostuvo que no existió defensa alguna y que se encuentra defraudado por cómo su padre busca desmentir las acusaciones en su contra. “Yo confiaba en que la declaración de Lázaro iba a clarificar todo. Y después me encontré a Lázaro leyendo y hablando por otras causas que no tienen nada que ver. Es más, en otro medio una o dos semanas antes de declarar, fui claro y dije que confiaba que mi papa iba a contar todo”, concluyó.