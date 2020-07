"Barones y falopa": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24.

Jonatan Viale, en su editorial en Realidad Aumentada llamado "Barones y falopa", se refirió a las declaraciones del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, al aumento de la violencia y la inseguridad, y a los dichos de algunos referentes del peronismo bonaerense "bancando" al jefe comunal.

"Pasaron 48 horas del escándalo y Mario Ishii sigue siendo intendente de José C. Paz. Él dice que lo sacaron de contexto y que en realidad cuando dijo 'falopa' se estaba refiriendo a medicamentos. Hasta donde tenemos entendido, falopa significa otra cosa: droga, merca, frula, fafafa, churra, pastela, chala mandanga, pasta, merluza, blanca. En las últimas horas el peronismo bonaerense salió a bancar a Ishii. Eso se traduce: el Gobierno de la provincia de Buenos Aires banca a un intendente que admite que las ambulancias municipales venden droga en José C. Paz, protegidos por la intendencia".

"¿Te acordás que la semana pasada hablamos de una Argentina que tiene los valores destrozados? Pues bien, en esa Argentina con los valores invertidos un intendente del Conurbano admitiendo que protege la venta de droga en su distrito merece ser felicitado y legitimado porque gana elecciones y tiene votos, porque mantiene viva la aceitada y necesaria maquinaria electoral del peronismo en la provincia".

"Yo les quiero recordar que Argentina tiene un grave problema con el consumo de drogas. No sé si es un gran momento para que las ambulancias municipales de José C. Paz en lugar de atender enfermos de COVID se paseen por las calles vendiendo 'falopa'".

"El gran problema que tenemos es que en el Gran Buenos Aires no para de aumentar la violencia. La pandemia derivó en una cuarentena interminable, en falta de trabajo formal y changas, en pobreza, en un aumento del consumo de alcohol y drogas que deriva en más violencia y que se traduce, muchas veces, en delincuencia. Y ante la ausencia del Estado, muchos veces los mismos vecinos se encargan de hacer Justicia por mano propia. Una espiral muy difícil de frenar".

"Solamente este año hubo 74 homicidios vinculados a robos en la provincia, una muerte cada 3 días. Pero en junio tuvimos un pico de una muerte cada 36 horas. Por lo tanto, no ayuda que Ishii ceda sus ambulancias para la venta de 'falopa' y me parece increíble que no haya nadie del Gobierno de la provincia de Buenos Aires pidiendo explicaciones. La droga es el atajo a un laberinto sin salida donde el pibe encuentra en el delito un sentido de pertenencia y que el Gobierno de la provincia se haya tomado livianamente las declaraciones de Ishii habla no solo de decadencia moral, sino de complicidad".