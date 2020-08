"Boludo-virus": el editorial de Jonatan Viale

Jonatan Viale en Realidad Aumentada, por A24.

Jonatan Viale, en su editorial en Realidad Aumentada, se refirió a las polémicas declaraciones que tuvo el ex presidente Eduardo Duhalde, junto con la pelea entre Alberto Fernández y Mauricio Macri al señalar que en la clase política hay un "Boludo-virus". Además, el periodista marcó el clima de tensión que se vive en el país.

"Tengo la sensación de que en los últimos días Argentina entró en una escalada de declaraciones delirantes y pareciera que hay una competencia para ver quién desvaría más. Ahora, Eduardo Duhalde dice livianamente: 'No va a haber elecciones, porque Argentina es la campeona de los golpes militares'. La sensación que uno tiene es que buena parte de la clase política se infectó con el boludo-virus".

"Tenemos una carrera para ver quién dice la boludez más grande y el problema es que este no es un gran momento para jugar este juego. La política argentina tuvo una regresión adolescente en el peor momento. Y encima no es que Duhalde sea opositor. Por eso venimos insistiendo que ya no es fuego amigo, es un lanzallamas amigo que le están tirando al Gobierno todos los días"

"En el peor momento del país, se han dicho barbaridades hacia dentro del Frente de Todos. 50% de pobreza, 1 millón de nuevos desocupados, sangría de reservas en el BCRA, 158 días de cuarentena, casi 9 mil contagios de COVID por día, casi 400 muertos por día. Y sin embargo, los propios compañeros del Presidente no lo dejan conducir el barco. El tipo tiene un iceberg enfrente y lo están volviendo loco".

"Le piden responsabilidad al periodismo, a la oposición, al campo, al empresariado, a los runners y a los que van a una marcha; pero ellos son los primeros irresponsables. Lo mismo ocurre con la cuarentena. Y mientras siguen con esta regresión adolescente, el país sigue andando como puede. Desde que comenzó la pandemia, es el momento de mayor insensatez, irresponsabilidad y desconexión con lo que está pasando en el país".

"Sospecho que la sociedad argentina se debe sentir muy lejos de su clase dirigente. Fernández y Macri se están peleando por Twitter sobre la credibilidad de la palabra presidencial. Créanme que no les conviene esa discusión porque van a salir perdiendo los dos, muy pocos en Argentina tienen autoridad moral para confrontar su propio archivo".