Bullrich admitió que no le gustó la protesta con "bolsas mortuorias" e instó a Alberto a que pida "perdón a toda la sociedad"

Patricia Bullrich se refirió a la marcha contra el Gobierno y le respondió a Alberto Fernández sobre las bolsas mortuorias.

Luego de la polémica por la protesta con "bolsas mortuorias" que tuvo lugar este sábado en el marco del reclamo por el vacunatorio VIP, la titular del PRO, Patricia Bullrich, aseguró que esta exhibición "no le gustó", al tiempo que instó a que Alberto Fernández pida "perdón a toda la sociedad" por las irregularidades en el plan de vacunación.

"Primero que el Presidente eche a todos los funcionarios que fueron aquellos que provocaron este vacunatorio vip", dijo la ex ministra de Seguridad y añadió: "No tuvo indignación por la vacunación vip y tiene indignación por algo que a mi no me gustó".

En ese sentido, en diálogo con radio Mitre, la ex funcionaria nacional se refirió a la apertura de las sesiones ordinarias en el Congreso, que tendrá lugar este lunes, e instó a que Alberto Fernández tenga la "autoridad moral" de "pedir perdón a toda la sociedad" por el Vacunagate.

Dirigentes de la oposición de sumaron al rechazo de las "bolsas mortuorias"

En sintonía con Bullrich, el senador Martín Lousteau calificó como "despreciable" la protesta con bolsas mortuorias y le envió un mensaje al Presidente. "Somos muchos los que esperamos que pida perdón por el pésimo manejo de las vacunas", afirmó.

Presidente, somos muchos los que repudiamos esa despreciable forma de protesta. También somos muchos los que esperamos que pida perdón por el pésimo manejo de las vacunas. Y somos muchos más los que pedimos que sean públicos los registros de todos los vacunados en el país. https://t.co/RRk1Rcvqmu — Martín Lousteau (@GugaLusto) February 28, 2021

Por su parte, el titular de la bancada de la Coalición Cívica en la Cámara de Diputados, Maximiliano Ferraro, adhirió al repudió por "las lamentables y fascistas bolsas mortuorias", al tiempo que rechazó "la violencia de matones sindicales".