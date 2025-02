Bullrich contra Kicillof por ir a la marcha LGBT+: "El repartidor que murió en Moreno también tenía derechos"

En ese sentido, indicó en LN+ que "nuestro objetivo como ministerio es trabajar sobre las bandas. Hemos hecho inteligencia y juntamos información sobre 200 bandas de los lugares más picantes de la provincia de Buenos Aires. Vamos a estar ahí donde la gente requiere y esto lo hacemos en coordinación con la provincia de Buenos Aires".

Sobre el discurso de Milei en Davos y la marcha LGBT+

"La idea del Gobierno es la libertad total sexual de las personas. La marcha termina siendo un retrato de lo que ya conocemos. Los camioneros no se animaron a ir, de la UOCRA eran diez, la izquierda de toda la vida, Grabois, Kicillof que se prende en todas en vez de estar donde tiene que estar", enumeró la ministra de Seguridad.

Y señaló que "la marcha puso a flor de piel que esto es una discusión politizada, inventada". Además, le habló a "la gente que se sintió dolida por lo que dijo el Presidente. Tienen que saber que el Presidente es liberal. No está contra la sexualidad de nadie, la gente elige la sexualidad que quiere".

"La marcha es el país que no queremos, es el país del vale todo, llevar a los chicos, generar insultos, carteles, el uso de conceptos tergiversados", expresó y agregó: "Nosotros queremos una sociedad libre".

Sobre la ley de cupo femenino en las listas, que buscará derogar el Gobierno en las sesiones ordinarias, dijo: "Es de los 90s, cuando había dos o tres mujeres en el Congreso. Hoy en día las mujeres estamos preparadas para defendernos con nuestras propias armas, tenemos que saber que hay cosas que en un momento histórico fueron un acelerador".

Ficha limpia y la relación con el PRO

La ministra se refirió al proyecto de Ficha Limpia que presentó el Gobierno en las sesiones extraordinarias, luego de haber decidido no apoyar la ley del PRO: "El Gobierno busca evitar el uso político, que se arme una causa antes de las elecciones para que no sea utilizado como instrumento político".

"Tiene que ser una causa que ya viene, que no se cree el mismo año que hay elecciones", agregó.

Respecto a una alianza entre el oficialismo y el PRO para las legislativas, dijo: "No tengo nada que decir porque no es una decisión tomada y no la voy a tomar yo, es algo colectivo".

"No quiere ser candidata, estoy en un lugar y cumplo una función. Pero hay un director técnico que dirá quién va a cada lugar", completó.