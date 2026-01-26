Bullrich negocia con bloques de la oposición cambios en el proyecto de reforma laboral

“Vamos a ir diciendo los cambios que se incorporen, después todos juntos, no queremos adelantar reformas que propuso uno para no tener problemas con otro sector”, dijo la fuente del oficialismo consultada por A24.com, en plenas negociaciones por la reforma laboral. Y agregó que cuando haya consenso para un dictamen “lo van a ir anunciando todos juntos”.

Martín Menem lleva las negociaciones en Diputados

Mesa política del Gobierno con Karina Milei y Manuel Adorni, MArtin Menem, Santiago Caputo, Diego Santilli, entre otros funcionarios reunidos este lunes en Casa Rosada. Foto Adorni

En cambio, el Gobierno admite que el debate de la reforma laboral será mucho más difícil en Diputados: "Tenemos 95 votos" dijo un importante interlocutor del oficialismo en la Cámara Baja que también participa de las negociaciones que lleva el presidente de la Cámara, Martín Menem, por separado con cada jefe de bloque de la oposición.

La idea del Gobierno, según se acordó en la mesa política reunida este lunes en la Casa Rosada, con la conducción del jefe de Gabinete, Manuel Adorni y Karina Milei, la participación de Bullrich, Martín Menem, Diego Santilli, Santiago Caputo y el secretario de Relaciones Parlamentarias de la jefatura de Gabinete, Ignacio Devitt.

Uno de los cambios que analiza incorporar el Gobierno para conseguir dictamen de comisión de la reforma laboral en el Senado es el artículo que incluye una baja en el impuesto a las ganancias que pagan las empresas, lo que complica la recaudación de las provincias.

Ese reclamo se lo presentaron varios de los gobernadores aliados del Gobierno a Adorni y a Santilli en las rondas de negociaciones que siguió el ministro del Interior en las primeras semanas de enero, según admitió una fuente de la Casa Rosada.

Las negociaciones son encaradas en el Senado por la jefe del bloque de la LLA, Patricia Bullrich, con los bloques de la UCR, PRO y bloques provinciales, y por el ministro del Interior, Diego Santilli, que realiza tratativas con los gobernadores y ya consiguió el respaldo de siete mandatarios.

Uno de los puntos que genera mayor rispidez entre el Gobierno y los mandatarios provinciales es la reducción de alícuotas de ganancias para las empresas, ya que impacta en las arcas provinciales. Por ese motivo el oficialismo analiza variantes para compensar a las provincias.

Frigerio Rogelio y Diego Santilli Entre Ríos reforma laboral

El Gobierno ya consiguió el respaldo de los gobernadores aliados de la LLA de Entre Ríos, Rogelio Frigerio; de Mendoza, Alfredo Cornejo; de Chaco, Leandro Zdero; y sumó el espaldarazo de los mandatarios dialoguistas de Salta, Gustavo Sáenz, y de Neuquén, Rolando Figueroa.

Los gobernadores aliados quieren compensar la disminución que tendrán sus arcas por la rebaja de ganancias a las sociedades (del 35% al 31,5%), ya que con esa disminución las provincias perderán 1,2 billones de pesos.

La Libertad Avanza tiene 21 legisladores propios y sumará a los tres del PRO y 7 de los 10 radicales, y con el apoyo de Sáenz y Figueroa, tendría dos votos mas, con lo cual ya tiene garantizados 33 legisladores, pero aún le faltan cuatro senadores que podrían provenir de Misiones, Chubut y Corrientes.

Los radicales que se resisten a acompañar el proyecto son el bonaerense Maximiliano Abad, el catamarqueño Flavio Fama y, de La Pampa, Daniel Kroneberger.

En tanto, los gobernadores que lideran el bloque de Provincias Unidas, Martín Llaryora (Córdoba) y Maximiliano Pullaro (Santa Fe) siguen presionando por modificaciones para ordenar a sus diputados y senadores que les responden, que apoyen el proyecto de reforma laboral.

De eso hablaron ambos en una cumbre anti-Milei que protagonizaron en Cosquín el fin de semana.

El dictamen de reforma laboral puede sufrir más modificaciones en el Senado

El oficialismo consiguió dictamen el 11 de diciembre y allí incorporó algunos cambios que requieren de mayores apoyos para garantizar la sanción de la ley en general y en particular.

Si bien el despacho introdujo algunos cambios solicitados por las pymes y los bancos, los gobernadores no quieren los cambios en ganancias y la mayoría de los bloques siguen pidiendo reformas en el financiamiento del Fondo de Asistencia Laboral, para que no se solvente con los aportes que deben ser derivados a Anses.

Entre los cambios incluidos figura la posibilidad de pagar las indemnizaciones en las pymes en 18 cuotas y se estableció que los sueldos solo se pagarán con dinero en moneda nacional o extranjera.

Otro punto está vinculado con los convenios de ultraactividad y ahí se decidió que se mantendrán las cláusulas normativas por un año -condiciones laborales- pero no las obligaciones, que son los aportes solidarios que muchas empresas realizan a las cámaras empresariales y gremios.