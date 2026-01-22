En vivo Radio La Red
Reforma laboral: Santilli se reúne con Frigerio y suma un nuevo respaldo para el Gobierno

El ministro del Interior se reunirá este jueves con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, en el marco de la estrategia oficial para blindar la reforma laboral en el Congreso. El Gobierno ya cuenta con el respaldo de seis mandatarios provinciales.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunirá este jueves con el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, como parte de la ronda de encuentros que viene manteniendo en distintas jurisdicciones del país para sumar respaldos a la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei.

Javier Milei permanece en Olivos, monitoreando el plan económico y los debates por las reformas para 2026. Foto: Casa Rosada

La cita está prevista para las 10.30 en la ciudad de Paraná, capital entrerriana, y forma parte de la estrategia del Gobierno nacional para consolidar apoyos provinciales de cara al debate del proyecto en el Congreso.

Santilli llega al encuentro tras haber cosechado este miércoles el respaldo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, luego de una gira por esa provincia. Desde allí, el ministro destacó la importancia de avanzar con un nuevo marco normativo para el mercado laboral.

“Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y promover inversiones para las provincias y para la Argentina”, expresó Santilli.

En la misma línea, sostuvo que la reforma laboral es “clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.

Cuántos gobernadores apoyan la reforma

Hasta el momento, Santilli consiguió el respaldo de cinco gobernadores para avanzar con la iniciativa: Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Con el apoyo que expresará Frigerio tras la reunión de este jueves, el número de mandatarios provinciales que acompañan la reforma laboral ascenderá a seis.

Denuncia por espionaje en Entre Ríos

En paralelo a la agenda política, Frigerio reveló este miércoles el hallazgo de tres dispositivos de espionaje ilegal ocultos en su despacho y en la Secretaría General de la provincia, motivo por el cual presentó denuncias penales ante la Justicia.

“Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría General de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, anunció el mandatario entrerriano.

