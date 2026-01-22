Reforma laboral: Santilli se reúne con Frigerio y suma un nuevo respaldo para el Gobierno.

En la misma línea, sostuvo que la reforma laboral es “clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”.

Cuántos gobernadores apoyan la reforma

Hasta el momento, Santilli consiguió el respaldo de cinco gobernadores para avanzar con la iniciativa: Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rolando Figueroa (Neuquén).

Con el apoyo que expresará Frigerio tras la reunión de este jueves, el número de mandatarios provinciales que acompañan la reforma laboral ascenderá a seis.

Denuncia por espionaje en Entre Ríos

En paralelo a la agenda política, Frigerio reveló este miércoles el hallazgo de tres dispositivos de espionaje ilegal ocultos en su despacho y en la Secretaría General de la provincia, motivo por el cual presentó denuncias penales ante la Justicia.

“Hoy encontramos tres dispositivos de espionaje en mi oficina y en la Secretaría General de la provincia. Hicimos las denuncias penales y abrimos las investigaciones internas correspondientes”, anunció el mandatario entrerriano.