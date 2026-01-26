Crimen de Jeremías Monzón: quién es el nuevo detenido vinculado a la causa

Por el momento, no se difundieron datos personales del detenido, quien fue imputado por el delito de amenazas.

El crimen de Jeremías Monzón

El asesinato de Jeremías Monzón causó una profunda conmoción en Santa Fe. El adolescente había sido visto por última vez el 18 de diciembre en Santo Tomé y su cuerpo fue hallado cuatro días después en un galpón abandonado frente a la cancha de Colón, en el barrio Chalet.

En las primeras horas, la causa se investigó como una desaparición voluntaria, pero las pericias posteriores establecieron que el joven fue convocado mediante engaños y luego atacado con extrema violencia.

La autopsia determinó que presentaba múltiples heridas de arma blanca y que fue asesinado con un cuchillo y un elemento metálico similar a un destornillador.

Por el homicidio hay tres menores identificados, aunque solo permanece detenida una adolescente de 16 años. Además, en los últimos días fue arrestada la madre de la imputada, acusada de una presunta participación necesaria en el hecho. Los investigadores analizan si la mujer instigó, facilitó o avaló el ataque.