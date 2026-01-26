En vivo Radio La Red
SANTA FE

Crimen de Jeremías Monzón: quién es el nuevo detenido vinculado a la causa

La detención se concretó este lunes en el marco de una causa paralela vinculada al caso que conmocionó a Santa Fe.

La denuncia fue radicada por un joven de 21 años el viernes pasado en la Comisaría 14 de San José del Rincón. Según relató, luego de publicar una historia en Instagram pidiendo esclarecimiento por el caso de Jeremías, comenzó a recibir mensajes intimidatorios desde una cuenta que atribuyó al familiar de uno de los imputados.

una-camara-capto-la-ultima-imagen-de-jeremias-con-vida-junto-a-la-joven-que-ahora-esta-detenida-foto-facebookgermanandres-cordobasanti-BYJMOGVXXFEDXDHIVUPJJTFX2U (1)

Entre los textos que recibió figuran frases como “¿Querés que te rompa la cabeza?”, “dejá de subir giladas porque ya te busco”, “te re c* a balazos”, “quiero hablar una cosita con vos” y “nos vemos en un ratito”, indicaron fuentes cercanas a la investigación.

El fiscal Eric Fernández había solicitado días atrás la detención del acusado, pero los efectivos no lograron ubicarlo en su domicilio y se emitió un pedido de captura. Finalmente, el joven se presentó este lunes acompañado por un abogado particular y quedó a disposición de la fiscal de turno, Rosana Peresín, del Ministerio Público de la Acusación.

Por el momento, no se difundieron datos personales del detenido, quien fue imputado por el delito de amenazas.

El crimen de Jeremías Monzón

El asesinato de Jeremías Monzón causó una profunda conmoción en Santa Fe. El adolescente había sido visto por última vez el 18 de diciembre en Santo Tomé y su cuerpo fue hallado cuatro días después en un galpón abandonado frente a la cancha de Colón, en el barrio Chalet.

En las primeras horas, la causa se investigó como una desaparición voluntaria, pero las pericias posteriores establecieron que el joven fue convocado mediante engaños y luego atacado con extrema violencia.

La autopsia determinó que presentaba múltiples heridas de arma blanca y que fue asesinado con un cuchillo y un elemento metálico similar a un destornillador.

Por el homicidio hay tres menores identificados, aunque solo permanece detenida una adolescente de 16 años. Además, en los últimos días fue arrestada la madre de la imputada, acusada de una presunta participación necesaria en el hecho. Los investigadores analizan si la mujer instigó, facilitó o avaló el ataque.

