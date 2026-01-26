En vivo Radio La Red
Política
Reforma laboral
Patricia Bullrich
Debate

El Gobierno reactiva la mesa política para destrabar la reforma laboral en el Senado

Patricia Bullrich, Martín Menem y Diego Santilli participarán este lunes de una nueva reunión clave del oficialismo. El Ejecutivo busca cerrar acuerdos con bloques de centro y gobernadores para avanzar con la votación prevista para febrero.

El Gobierno nacional volverá a reunir este lunes a su mesa política con el objetivo de destrabar la reforma laboral en el Senado y garantizar los votos necesarios para su tratamiento.

El encuentro será encabezado por el jefe de Gabinete y vocero presidencial, Manuel Adorni, y contará con la participación de Patricia Bullrich, Martín Menem y Diego Santilli, entre otros dirigentes centrales del oficialismo.

En ese esquema, Bullrich, referente del bloque libertario en el Senado, y Menem, principal articulador político con la Cámara de Diputados, tendrán un rol central. Sin embargo, todas las miradas están puestas en Santilli, quien desde el Ministerio del Interior tiene bajo su órbita el vínculo directo con los mandatarios provinciales.

El rol de los gobernadores y los puntos en conflicto

Desde el oficialismo reconocen que hoy existiría un escenario favorable para avanzar con la reforma laboral, aunque persisten objeciones puntuales por parte de las provincias. En particular, algunos artículos del proyecto que modifican impuestos generan resistencia, ya que podrían impactar negativamente en la recaudación provincial.

En ese marco, el Gobierno se mostró abierto a negociar cambios en los artículos más sensibles para garantizar el acompañamiento político. De hecho, Santilli tiene previsto viajar próximamente a Misiones, una de las provincias clave dentro de los bloques de centro que hoy concentran la atención del Ejecutivo.

Bullrich Atauche reunión plenaria comisión reforma laboral

La iniciativa, que consta de más de 200 artículos, tiene dictamen desde fines de diciembre, pero el oficialismo debió postergar su debate en el recinto para las sesiones extraordinarias de febrero ante las dificultades para reunir los votos.

Es que el texto aprobado por un plenario de las comisiones de Trabajo, que presidió también Bullrich, y de Presupuesto y Hacienda apenas si tomó en cuenta unos pocos pedidos de modificaciones de las decenas de cambios que se plantearon durante las tres jornadas en las que expusieron funcionarios del Poder Ejecutivo, sindicalistas y representantes de los sectores empresarios.

Los bloques dialoguistas pusieron su firma en el dictamen como un gesto de buena voluntad y de apoyo al Gobierno, pero sobre todo a Bullrich y su condición de nueva interlocutora de los libertarios en el Senado. Fue una forma de ganar tiempo mientras se seguían negociando cambios hasta el momento mismo de tratarlo en el recinto.

Cuántos gobernadores apoyan la reforma

Hasta el momento, Santilli había conseguido respaldo de seis gobernadores para avanzar con la iniciativa: Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rolando Figueroa (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro).

Con el apoyo que expresó Rogelio Frigerio tras la reunión del jueves pasado, el número de mandatarios provinciales que acompañan la reforma laboral asciende a siete.

El calendario legislativo

La estrategia oficial apunta a lograr luz verde en el Senado a mediados de febrero. Si se alcanzan los acuerdos necesarios, el proyecto podría pasar así a la Cámara de Diputados, según el cronograma que maneja la Casa Rosada.

La reunión de este lunes será, en ese sentido, una instancia decisiva para definir los últimos movimientos políticos y ajustar la letra fina de la ley.

