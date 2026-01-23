Diego Santilli se reunió con el gobernador de Río Negro en la Casa Rosada por la reforma laboral
Alberto Weretilneck se sumó a la lista de mandatarios provinciales que apoyan el proyecto de Javier Milei. Del encuentro también participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
El ministro del Interior,Diego Santilli, recibió este viernes en la Casa Rosada al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, en el marco de la ronda de encuentros que el Gobierno nacional mantiene con mandatarios provinciales para sumar apoyos a la reforma laboral. El proyecto busca tratarse durante las sesiones extraordinarias de febrero.
De la reunión también participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Durante el encuentro, Weretilneck coincidió con el Ejecutivo en la “importancia de que el proyecto de ley de Modernización Laboral avance en el Congreso como parte de una agenda de reformas orientadas a promover el empleo formal”.
Los funcionarios y el gobernador destacaron que la iniciativa es “clave para generar empleo, dar previsibilidad al sector productivo y acompañar el crecimiento económico en todo el país”. En ese sentido, subrayaron que el proyecto permitiría que “las empresas puedan tomar más empleo para que más trabajadores se incorporen a la economía formal” y que contribuiría a facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo.
Además, durante la reunión se abordó la agenda compartida entre el Gobierno nacionaly la provincia de Río Negro, con foco en proyectos productivos y de inversión, indicaron desde la Jefatura de Gabinete.
Acuerdo por el proyecto Argentina LNG
Antes del encuentro en Casa Rosada, Weretilneck mantuvo una reunión con el presidente de YPF, Horacio Marín, para la firma de un acta acuerdo que establece un marco regulatorio y de cooperación institucional destinado a impulsar el proyecto Argentina LNG, orientado a la producción y exportación de gas natural licuado.
Marín calificó el acuerdo como un “paso clave” para avanzar en una iniciativa estratégica que permitirá posicionar a la Argentina como proveedor confiable de energía a nivel global, además de generar empleo de calidad y promover inversiones de largo plazo en toda la cadena de valor del GNL.
Según destacó el titular de YPF, el convenio aporta estabilidad y previsibilidad para atraer inversiones, de manera complementaria al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y contempla además un programa de formación técnico-profesional organizado por la provincia, las empresas del proyecto, la Fundación YPF y diversas instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales.
El acuerdo recibió también el respaldo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien celebró el avance del proyecto desde sus redes sociales. “Río Negro y Neuquén tenemos un destino en común y una forma de crecimiento donde el desarrollo de una potencia a la otra”, expresó. Además, sostuvo que la exportación de GNL “brinda un horizonte de progreso a toda la región y tendrá un impacto positivo en la economía nacional”.
Junto al gobernador de Río Negro, @WeretilneckOK, firmamos el acta acuerdo que establece el marco regulatorio y de cooperación institucional para impulsar el desarrollo del proyecto #ArgentinaLNG. Este es un paso clave que nos permite avanzar en una iniciativa estratégica que… pic.twitter.com/fpeLow50Xt
Con la reunión de este viernes, Santilli logró sumar el respaldo de siete gobernadores para avanzar con el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso. A Weretilneck y Figueroa se suman Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), consolidando una base de apoyo clave para el debate legislativo previsto para febrero.