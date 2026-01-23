Diego Santilli se reunió con el gobernador de Río Negro en la Casa Rosada por la reforma laboral

35b241eb-3f11-4961-80f3-bbb53725954a (2) Del encuentro también participó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Acuerdo por el proyecto Argentina LNG

Antes del encuentro en Casa Rosada, Weretilneck mantuvo una reunión con el presidente de YPF, Horacio Marín, para la firma de un acta acuerdo que establece un marco regulatorio y de cooperación institucional destinado a impulsar el proyecto Argentina LNG, orientado a la producción y exportación de gas natural licuado.

Marín calificó el acuerdo como un “paso clave” para avanzar en una iniciativa estratégica que permitirá posicionar a la Argentina como proveedor confiable de energía a nivel global, además de generar empleo de calidad y promover inversiones de largo plazo en toda la cadena de valor del GNL.

Weretilneck y Marín sellan el acuerdo.

Según destacó el titular de YPF, el convenio aporta estabilidad y previsibilidad para atraer inversiones, de manera complementaria al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), y contempla además un programa de formación técnico-profesional organizado por la provincia, las empresas del proyecto, la Fundación YPF y diversas instituciones educativas, con el objetivo de fortalecer las capacidades locales.

El acuerdo recibió también el respaldo del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien celebró el avance del proyecto desde sus redes sociales. “Río Negro y Neuquén tenemos un destino en común y una forma de crecimiento donde el desarrollo de una potencia a la otra”, expresó. Además, sostuvo que la exportación de GNL “brinda un horizonte de progreso a toda la región y tendrá un impacto positivo en la economía nacional”.

Siete gobernadores respaldan la reforma laboral

Con la reunión de este viernes, Santilli logró sumar el respaldo de siete gobernadores para avanzar con el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso. A Weretilneck y Figueroa se suman Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), consolidando una base de apoyo clave para el debate legislativo previsto para febrero.