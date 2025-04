Cámara de Diputados: Guillermo Francos reivindicó el "cambio de rumbo" del Gobierno en la presentación del tercer informe de gestión

"En este casi año y medio que llevamos frente al Gobierno demostramos que un cambio de rumbo es posible en nuestro país", destacó Francos en su exposición y destacó que las "políticas impulsadas por el presidente e implementadas por cada ministerio dieron resultados concretos, que derivaron en un cambio cultural profundo". "Producto de las reformas implementadas, avanzamos en un proceso que puso fin a esa burocracia elefantiásica e ineficiente que impidió durante mucho tiempo el crecimiento y el desarrollo económico", manifestó y reivindicó las transformaciones que ejecutó el gobierno que, dijo, "parecían impensables".

"No solo evitamos una crisis inédita, sino que en muy poco tiempo logramos cambiar por completo la realidad macroeconómica, productiva y social de la Argentina. Devolvimos al sector privado el rol de motor principal de la economía y restituimos a los argentinos el derecho de construir sus proyectos de vida en libertad", observó y destacó la "baja de la inflación", la finalización del cepo, la "eliminación del déficit fiscal" y que Argentina haya llegado a alcanzar el superávit.

"También, redujimos la pobreza y la desocupación. Y lo hicimos con la actividad económica en recuperación y con los salarios en alza", subrayó. Y tal como viene remarcando el Gobierno, explicó que el plan económico estuvo estructurado en tres etapas: "Primero, terminamos con el déficit fiscal; segundo, concluimos también con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria; y, por último, recapitalizamos el Banco Central y eliminamos el cepo cambiario, que durante mucho tiempo limitó el funcionamiento normal de la economía argentina", reiteró.

"Esto fue posible gracias al acuerdo por 20 mil millones de dólares aprobado por el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que nuestro gobierno sobrecumpliera las metas comprometidas con el organismo por la gestión anterior. A ello, se suman los paquetes de financiamiento por 3.600 millones de dólares negociados con el Banco Mundial y el BID", detalló sobre los nuevos fondos que le permiten a Argentina estabilizar las reservas.

Al respecto, sostuvo que a partir del ingreso del giro inicial del nuevo programa con el FMI el "Gobierno saldó la deuda del Tesoro con el Banco Central, fortaleció sus reservas y capitalizó sus activos" y señaló que "este es un gobierno que honra sus compromisos, ya sea con el Banco Central o con el Fondo Monetario". "Hoy la ciudadanía tiene la certeza de que cada peso que integra la base monetaria está debidamente respaldado. Al robustecerse el balance del Banco Central, nuestra moneda se fortalece, el crecimiento económico toma impulso y se establecen condiciones que promueven mayores inversiones en el país", explicó.

"Hoy nos encontramos con un escenario macroeconómico sano, con orden fiscal, monetario y cambiario", caracterizó y celebró que se haya terminado "con el déficit fiscal crónico" para que Argentina se pueda ubicar entonces entre los "pocos países del mundo que no gastan más de lo que recaudan". "Luego de sufrir durante años una inflación descontrolada, registramos en el último tiempo una caída drástica en el aumento de los precios, gracias a que terminamos con la emisión monetaria como mecanismo de financiar el déficit", planteó.

"Como corolario de este proceso de estabilización, nos deshicimos del cepo cambiario. Esto deriva no solo en una mayor libertad para los argentinos sino también en un aumento de las inversiones, que generan a su vez trabajo genuino y desarrollo económico", señaló sobre la última de las medidas anunciadas.

El planteo por la cantidad de preguntas

El ministro compareció en la Cámara de Diputados al presentar el tercer informe de gestión del gobierno libertario, y luego hará lo mismo en la Cámara alta. Sin embargo, en el inicio de la sesión objetó: "Yo entiendo que el artículo 101 de la Constitución Nacional establece que el Jefe de Gabinete debe concurrir alternativamente a la Cámara de Diputados y Senadores una vez por mes. Entiendo que esto ha sido de cumplimiento relativo en el pasado, entiendo que esto ha sido a veces presencial, otras veces ha sido por escrito, y entiendo que no hay una reglamentación del artículo 101 de la Constitución, está solamente la reglamentación que cada una de las cámaras puso en sus reglamentos internos".

"Quiero decir que esto no es obligatorio para el Poder Ejecutivo, para el Poder Ejecutivo es obligatorio venir, las formas en que concurren tienen que ser reglamentadas en conjunto por el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo a través de una ley, que es así como se reglamenta la Constitución Nacional", observó y cuestionó que "no es razonable este mecanismo que se ha impuesto de formular preguntas, en esta oportunidad fueron 4000".

Sobre la cantidad de consultas, advirtió que hubo "varias repetidas" de las cuales el Poder Ejecutivo seleccionó 2.300 para contestar porque "había muchas repetidas". "Le propongo a esta Cámara y se lo propondré en su momento a la Cámara de Senadores, que en conjunto reglamentemos un artículo que tiene su sentido, pero que la forma en que se está llevando adelante, tal vez, no sea la más razonable", propuso.

"Aquí estoy para dar un informe general sobre la gestión de gobierno y también voy a estar aquí para responder a las preguntas que quieran hacer como complementarias sin perjuicio de que entiendo que no hay una obligación del Jefe de Gabinete de responder más preguntas ni tampoco una obligación de responder las que enviaron por escrito. Vengo totalmente dispuesto a responder a esas preguntas", anticipó.

"Como también me han citado a una interpelación para el martes que viene, todas las preguntas referidas al caso $LIBRA a las hemos dejado de lado en este informe y las vamos a responder seguramente con las preguntas en particular que me hagan en esa interpelación", explicó.

La inflación y la pobreza

El ministro destacó entre los logros del gobierno la "caída de la inflación" y resaltó que ese valor "impacta positivamente sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad". "En tan solo un año de gestión, logramos disminuir 14,8 puntos porcentuales el índice de pobreza y casi 10 puntos el de indigencia", enfatizó.

Desburocratización del Estado y suspensión de las PASO

"Solo en 2024 se eliminaron el 40% de las secretarías y el 31% de las subsecretarías y se cerraron más de 100 áreas con tareas obsoletas.- Se redujeron 41.142 puestos de trabajo del sector público, lo que significó un ahorro de 800 millones de dólares anuales en salarios y un estimativo de unos 1.600 millones de dólares anuales si se consideran los costos asociados a soporte administrativo, informático y otros servicios", indicó.

En cuanto a la suspensión de las PASO, argumentó que "desde su creación, no hicieron más que generar molestias para los argentinos, y gastos onerosos para el Estado nacional". "La resolución de las internas y la definición de las candidaturas son facultades que se deben dirimir al interior de cada partido", refutó.

"Este mal uso de los fondos públicos redundó en un aprovechamiento del sistema por parte de partidos políticos inexistentes que se presentaban a elecciones para cobrar subsidios del Estado o pagar, con los aportes de todos, una gran encuesta nacional. Junto con la implementación de la Boleta Única de Papel, la suspensión de las PASO da cuenta de una nueva relación entre la política y el pueblo argentino, en donde la primera se encuentra al servicio del segundo, y no viceversa", abundó.

Privatizaciones y reordenamiento de las empresas públicas

"También avanzamos con el proceso de privatización de empresas ineficientes, en línea con el objetivo de alcanzar el déficit cero y de evitar la asignación de recursos federales a empresas privadas", puntualizó y justificó que son "acciones concretas orientadas a hacer más eficiente al Estado" para "generar condiciones de mayor competitividad e impulsar el crecimiento económico".

Y agregó: "Reordenamos la situación de empresas como Aerolíneas Argentinas, que por primera vez desde 2008 reportó ganancias netas por 112 millones de dólares. Se trata de un hito en la historia reciente de la compañía, que viene de registrar pérdidas a lo largo de los últimos 15 años por más de 8.000 millones de dólares". También elogió la consolidación de YPF como el "mayor productor de shale oil de Vaca Muerta, con un promedio de 122.400 barriles por día —un 26 % más que en 2023— y una tendencia al alza que se confirmó en el último trimestre, con un récord de 138.100 barriles diarios".

Reformas pendientes

"Debemos dar una discusión respecto al régimen laboral que desde hace muchos años no hace más que impedir la generación de empleo genuino, empujando a millones de argentinos a la informalidad", confió y pidió avanzar en una "legislación acorde a los tiempos que corren, que acompañe a un mercado laboral cada vez más dinámico, empujado a su vez por una economía ordenada y en crecimiento"

Además, se refirió a una posible reforma previsional: "Los números oficiales demuestran que hay 7.469.571 beneficios otorgados por ANSES, entre jubilaciones y pensiones. De ese total, 3.887.061 corresponden puntualmente a jubilaciones otorgadas por moratoria y 1.857.734 a personas que realizaron los aportes y se jubilaron por el sistema de reparto. Esto implica que hay más jubilaciones por moratoria que por aportes, en una proporción de 2 a 1".

"Esto evidencia que estamos ante un sistema deficitario e inviable, por lo que no se entiende la decisión de este Congreso de considerar una posible prórroga de la moratoria provisional. Esta discusión es el punto de partida para lograr un sistema previsional auto-sustentable y perdurable a lo largo de los años, capaz de superar décadas de corrupción y mal manejo de fondos", criticó.