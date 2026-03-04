Cambios en el Ministerio de Justicia: renunció Cúneo Libarona y lo reemplaza Juan Bautista Mahiques

El cambio de ministro de justicia se produce además, en un clima de expectativas por cambios anunciados por Milei con proyectos de reformas para todo el sistema judicial, y la definición inminente de más de 300 pliegos de jueces y fiscales federales vacantes, además de la discusión pendiente para completar los 2 cargos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, que el Presidente como titular del Ejecutivo, debe enviar al Senado.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2029188772223430977?s=20&partner=&hide_thread=false Muchas gracias Mariano por estos más de dos años de incansable trabajo.



El nuevo Ministro de Justicia es el doctor Juan Bautista Mahiques quien continuará trabajando para hacer grande a la Argentina nuevamente.



VLLC! pic.twitter.com/gbCwjXMlZu — Javier Milei (@JMilei) March 4, 2026

¿Quién es Juan Bautista Mahiques, el nuevo ministro de Justicia?

mahiques.jpg

El presidente Javier Milei designó por recomendaación de Karina Milei, Juan bautista Mahiques, un abogado de 46 años, nacido en Mercedes, provincia de Buenos Aires y que desde octubre de 2019 hasta hoy ocupaba el cargo de Fiscal General en el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mahiques es Presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) (desde septiembre 2022) y Rector Organizador del Instituto Universitario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires (desde julio 2024).

Es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires y Magister en Administración de Justicia por la Unitelma Sapienza Universitá Degli Studi Di Roma.

Mahiques es Miembro de la Academia de Capacitación Mundial de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) junto a colaboradores de países como Estados Unidos, Australia, Canadá, Francia, Sudáfrica, República de Corea y Brasil.

Es docente titular en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y en la Universidad Católica Argentina (UCA). Anteriormente se desempeñó también como Subdirector del Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) (2020 a 2024).

Posee una amplia trayectoria en el Poder Judicial de la Nación, donde se ha desempeñado en diversos cargos desde el año 2000: como Consejero Representante del Poder Ejecutivo Nacional en el Consejo de la Magistratura de la Nación y como Subsecretario de Asuntos Penitenciarios y Relaciones con el Poder Judicial y la Comunidad Académica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación (2015 y 2019).

Asimismo, actuó como representante del Consejo de la Magistratura ante la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Código Procesal Penal Federal del Honorable Congreso de la Nación.

Antes de ser elegido presidente de la Asociación Internacional de Fiscales (IAP) en septiembre 2022 se desempeñó como Miembro Ordinario del Comité Ejecutivo y en 2021 fue electo Vicepresidente por la Región de Latinoamérica.

Mahiques agradeció al Presidente y a Karina Milei su designación como nuevo ministro de Justicia

El designado ministro de justicia, el segundo en la era Milei, Juan Bautista Mahiques, jurará en el cargo este jueves en un acto en el Salón Blanco en la Casa Rosada, y agradeció en redes sociales al Presidente y a Karina Milei por su "confianza para asumir esta responsabilidad".

En un mensaje publicado después del anuncio de Milei, Mahiques destacó el "liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible".

Dijo que "ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con reglas claras y estables, que reconstruya la confianza pública, brinde seguridad real y un marco previsible para quien cumple la ley".

También expresó su "agradecimiento a Karina Milei, secretaria General de la Presidencia, por su apoyo permanente y por la dedicación con la que conduce y fortalece al equipo político del Gobierno".

Finalmente, brindó un "reconocimiento al trabajo" del ministro saliente, Mariano Cúneo Libarona, "quien se ocupó de la primera etapa de transformación que debemos consolidar con responsabilidad y firmeza".

En su primer mensaje como ministro de Justicia, Mahiques señaló que "la Argentina necesita una Justicia independiente de las disputas políticas, imparcial en sus decisiones, ágil en sus tiempos y moderna en sus herramientas; una institución que proteja a las víctimas, que no confunda garantías con impunidad y que reafirme, sin excepciones, que la ley se cumple para todos por igual. Asumo esta función con la convicción de que sin seguridad jurídica no hay inversión, sin reglas estables no hay desarrollo y sin jueces independientes no hay República".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/juanbmahiques/status/2029190746889236505?s=20&partner=&hide_thread=false Agradezco al Presidente Javier Milei por la confianza para asumir esta responsabilidad. Su liderazgo ha sido claro al marcar el camino: sin justicia no hay futuro posible. Ese rumbo exige instituciones que funcionen con arreglo al Estado de Derecho y un sistema jurídico con… https://t.co/8K0qeG4WsF — Juan Bautista Mahiques (@juanbmahiques) March 4, 2026

Noticia en desarrollo