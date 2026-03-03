El Gobierno confía en que la Guerra en Medio Oriente no impactará en la economía argentina

Según el presidente "la inflación es un fenómeno monetario siempre" por lo que según esa teoría, los aumentos de las naftas "no se trasladarán a los costos de producción" ni a los productos al consumidor, con excepción de "solo algunos productos o servicios, como el transporte".

La explicación desde el entorno de Milei se centra en que "si aumentan las exportaciones va a haber un exceso de oferta de divisas (dólares) en el país y al contrario de una devaluación como en otras oportunidades, el peso se apreciaría, y sería más caro, por lo que los precios en pesos incluso bajarían".

En la Casa Rosada se manifestaron así, en línea con los argumentos del ministro de Economía, Luis Caputo, quien el lunes celebró que lo positivo de la guerra para Argentina es que van a aumentar las exportacionesde petróleo, y no habrá simbronazos porque la macroeconomía está estable, sin déficit.

Sostienen que "no necesariamente depende de lo que pase con los comodities y las rutas del comercio. El aumento de precios no es automatico", aseguran.

En cambio desde otro ministerio un importante funcionario consultado por A24.com, advirtió que "la guerra va a alterar mucho los mercados".

YPF atenta al precio de la nafta para evitar que se traslade a surtidores

marin YPF

El CEO de YPF, Horacio Marín, dijo que la empresa petrolera arentina tiene "una política de precio que la llamamos de moving average" que define un precio promedio para los surtidores que llegan al consumidor final y que de no extenderse la crisis de los mercados en un largo tiempo, no afectaría los precios en Argentina.

Marin explicó que "ese promedio de 80 a 90 dólares, impide que saltos bruscos, a la baja o en subas pronunciadas, no se trasladen inmediatamente a los surtidores".

Sobre el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán Marín dijo: "Ahora, si esto llega para quedarse y el precio del petróleo se mantiene en un precio muy alto, va a afectar el precio de los combustibles. Va a afectar de a poquito, pero no tiene que ser de muy largo plazo".

Milei recibió a Lamelas en Olivos: rol de Argentina en la guerra, acuerdo comercial y gira a Nueva York

Milei Lamelas Casa Rosada 2

Todo sucedía mientras este martes, el presidente Javier Milei se reunía por la mañana en la residencia de Olivos, con el embajador de Estados Unidos en Buenos Aires, Peter Lamelas.

Milei recibió a Lamelas en la intimidad de la residencia presidencial, en un marco de estricto hermetismo por la creciente escalada bélica que ya afecta a varios países de Medio Oriente, para ratificar el alineamiento total de Argentina a los Estados Unidos e Israel.

El Presidente espera coordinar una nueva cumbre con Donald Trump de cara al próximo viaje a Nueva York previsto entre el 8 y 9 de marzo, para encabezar la Argentina Week, junto con una docena de gobernadores, en busca de inversiones.

Algunas versiones no descartan que el próximo 12 de marzo, luego de la asunción del presidente de Chile, Oscar Katz, llegue a la argentina el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, como previo a una eventual visita de Trump al país en el transcurso de 2026, para terminar de sellar la firma del acuerdo comercial de aranceles recíprocos entre ambos países que incluye a 1675 productos de ditintos sectores como el agro, la energía, minería, tierras raras y patentes medicinale.

Según adelantó una alta fuente del gobierno, "Argentina no va a intervenir en el conflicto bélico con Irán, porque no se lo pidieron", pero de suceder eso, el Gobierno "lo analizaría".

Además del acuerdo comercial con EE.UU, que según dicen en Casa Rosada, "sigue intacto y no será modificada la baja de aranceles" pese a la crisis mundial y el traspié de Trump ante la Corte Suprema de su país, Milei también espera enviar al Congreso la adhesión de Argentina al Consejo de la Paz (Board of Peace) lanzado por Trump antes de que se desate la guerra con Irán, para intervenir en la guerra en la Franja de Gaza.

Según admitieron fuentes que participaron de la redacción del acuerdo, el mismo estaba en la etapa final de traducción, y se esperan novedades del encuentro entre Milei y Lamelas.

En la Casa Rosada decretaron el estado de Alerta Máxima para prevenir posibles atentados, debido a los antecedentes sufridos en los casos de la embajada de israel y la AMIA y porque el Presidente expresó su apoyo a Israel y EE.UU.