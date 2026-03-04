Capital Humano definió los requisitos y fechas de inscripción para la beca mensual de $81.000

Las Becas Manuel Belgrano 2026 tendrán el siguiente calendario:

Renovantes: desde el 2 al 20 de marzo.

Nuevos inscriptos: desde el 16 de marzo al 3 de abril.

Esto implica que quienes ya percibieron la beca deberán iniciar el trámite antes, mientras que los aspirantes que se postulen por primera vez contarán con un plazo que se extenderá hasta comienzos de abril.

Desde la cartera educativa indicaron que es fundamental respetar los plazos, ya que fuera de esas fechas el sistema no habilitará nuevas cargas.

De cuánto es el monto y cómo se paga

El monto mensual de las Becas Manuel Belgrano 2026 será de $81.685. La cifra será la misma que se abonó el año pasado.

La prestación tendrá una duración de 12 meses y se liquidará en cuotas mensuales a través de ANSES. Es decir, el organismo previsional será el encargado de acreditar el dinero en la cuenta del beneficiario.

La continuidad del mismo importe fue confirmada oficialmente y forma parte de la decisión de sostener el esquema vigente.

Quiénes pueden postularse este año

Las Becas Manuel Belgrano 2026 estarán dirigidas a estudiantes que cumplan con una serie de requisitos generales.

Podrán inscribirse quienes:

Sean argentinos nativos o naturalizados con DNI.

Tengan entre 17 y 25 años si se postulan como estudiantes ingresantes.

Tengan hasta 30 años si se trata de estudiantes avanzados.

Quedarán exceptuados del requisito de edad los postulantes certificados como Grupos Priorizados.

El programa está orientado a jóvenes que cursen carreras estratégicas definidas como prioritarias para el desarrollo productivo y científico.

Qué deben cumplir los nuevos inscriptos

Quienes se postulen por primera vez a las Becas Manuel Belgrano 2026 deberán cumplir condiciones académicas específicas.

Entre los requisitos se estableció que:

Deben cursar o ingresar a cursar estudios en una carrera de grado o pregrado habilitada en el Programa.

En el caso de estudiantes avanzados, deberán haber aprobado al menos dos materias cuatrimestrales o una materia anual durante el ciclo lectivo previo a la convocatoria.

Estos criterios apuntaron a garantizar que el aspirante mantenga un nivel de avance acorde con la continuidad de los estudios.

Qué se exige para renovar la beca

Los estudiantes que ya fueron beneficiarios y deseen renovar las Becas Manuel Belgrano 2026 deberán cumplir con requisitos de rendimiento académico más exigentes.

Para la primera renovación, el estudiante deberá haber aprobado durante el año académico inmediato anterior al menos el 50% de las materias correspondientes a su Plan de Estudios.

Para la segunda renovación y las subsiguientes, el requisito aumentará: se exigirá haber aprobado al menos el 67% de las materias del año anterior.

Este esquema buscará incentivar el avance sostenido en la carrera y asegurar la permanencia efectiva en el sistema universitario.

Cuándo se conocerán los resultados

El Ministerio de Capital Humano también confirmó las fechas estimadas de publicación de resultados.

Si el estudiante se postuló como renovante, podrá conocer el resultado a fines de marzo.

En cambio, quienes hayan realizado una nueva inscripción recibirán la confirmación en mayo.

La comunicación será individual y podrá consultarse en el apartado “Mi beca”, dentro de la opción “Estado de mi solicitud” en la plataforma correspondiente.

Dónde consultar el reglamento completo

Para ampliar la información y conocer los cálculos específicos sobre rendimiento académico, los postulantes deberán leer el Reglamento y las Bases y Condiciones 2026.

Allí se detallan los criterios de evaluación, las carreras alcanzadas y los procedimientos administrativos que regirán durante esta convocatoria.

Las Becas Manuel Belgrano 2026 volverán a abrir su inscripción en marzo con requisitos ya definidos y montos confirmados. El calendario está en marcha y quienes aspiren al beneficio deberán cumplir cada condición dentro de los plazos establecidos.