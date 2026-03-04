En vivo Radio La Red
Política
Fate
Gobierno
Conflicto

Vence la conciliación obligatoria de Fate: incidentes y corridas en la protesta de empleados

La medida que frenó el cierre de la planta en San Fernando expira este miércoles. Mientras el Ejecutivo evalúa extenderla, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino confirmó una huelga en todo el sector.

Tensión por el cierre de Fate: reunión con el Gobierno y protesta con cortes en CABA
Leé también Milei habló de "robo" y cruzó a empresarios por el precio de los neumáticos en plena crisis de Fate
Milei se hizo eco de las palabras del ceo de Neumen, quien dijo que los empresarios robábamos con el precio de los neumáticos.

Pasadas las 11:30, la movilización en apoyo a los trabajadores de Fate terminó con corridas, gas pimienta y tensión en pleno centro porteño. El exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla fue demorado en medio del operativo y hay un policía herido.

En cuestión de minutos, camiones hidrantes, motos y efectivos con escopetas disuasivas comenzaron a despejar la zona. Se utilizaron gases pimienta, lo que afectó tanto a manifestantes como a trabajadores de prensa y transeúntes que circulaban por el centro porteño.

La situación generó un fuerte caos de tránsito: colectivos, autos particulares e incluso un micro con turistas quedaron atrapados en medio del operativo, en plena actividad bancaria y comercial.

La definición oficial será clave: una prórroga mantendría vigente la instancia de negociación y obligaría a ambas partes a frenar despidos y medidas de fuerza. De lo contrario, el conflicto podría escalar tras la falta de acuerdo en la última reunión.

Negociación contrarreloj

La conciliación fue dictada luego de que la empresa anunciara el cierre definitivo de su planta en el partido bonaerense de San Fernando y el despido de 920 trabajadores.

La Secretaría de Trabajo ordenó retrotraer la situación al momento previo al conflicto y suspender tanto las cesantías como las acciones sindicales.

En la audiencia realizada días atrás no hubo avances concretos. Desde entonces, las conversaciones continuaron sin anuncios públicos.

De cara al vencimiento del plazo, en el Gobierno evalúan utilizar la herramienta de la prórroga para extender por cinco días la conciliación. Esa decisión permitiría sostener la negociación formal mientras se intenta acercar posiciones.

En paralelo, el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) confirmó que realizará un paro nacional de 24 horas que comenzó este miércoles y se extenderá hasta el jueves a las 6. Según informó el sindicato, la medida alcanzará a todas las fábricas del neumático del país.

En los últimos días, una delegación sindical se reunió con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y le entregó una nota formal para solicitar herramientas que permitan la reapertura de la planta y la preservación de los puestos de trabajo.

La vía judicial del sindicato

El sindicato también anticipó que recurrirá a la Justicia para impulsar la figura de “ocupación temporánea”, un mecanismo que habilita al Estado a asumir el control de una compañía en situaciones excepcionales para evitar daños sociales o estratégicos.

La propuesta apunta a que la provincia de Buenos Aires intervenga la empresa, en un contexto en el que el presidente Javier Milei reiteró que el Estado no debe hacerse cargo de compañías privadas.

