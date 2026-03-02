¿Cambios en el Gabinete? Adorni respondió sobre la presunta salida de un ministro

Según trascendió, Karina Milei, tendría esta vez influencia en la designación del futuro ministro, pero según confirmó Adorni, será el Presidente quien tenga la última palabra.

De todos modos, ya comienzan a circular nombres como posibles reemplazantes de Cúneo Libarona. Uno de ellos es el exintendente de General Peyrredón y actual legislador bonaerense, Guillermo Montenegro, de larga experiencia como ministro de Justicia porteño durante el macrismo.

Otros que suenan están ligados a funcionarios judiciales, como el fiscal Carlos Stornelli, la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Diego Luciani, que alcanzó un alto perfil mediático en la causa Vialidad, la investigación que terminó con la detención de la expresidenta Cristina Kirchner.

Esos nombres también son mencionados en las usinas libertarias como posibles candidatos a jueces de la Corte Suprema.

Karina Milei, Eduardo Lule Menem, Sebastian Pareja, por LLA se reunieron con los diputados del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, Diego Santilli y el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro. Foto Karina Milei X.jpeg

Según fuentes de la Casa Rosada, el que suena más fuerte como futuro ministro de justicia es Guillermo Montenegro, quien supo participar de la mesa política electoral en la provincia de Buenos Aires y ganó la confianza de Karina Milei y su entorno.

De confirmarse, pasaría a ser el tercer dirigente del PRO en sumarse al Gabinete de La Libertad Avanza, después del actual ministro del Interior, Diego Santilli; y de la excandidata presidencial y exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich.

Desde el PRO admiten que ven con "buenos ojos que asuma Guillermo Montenegro". No obstante, aclararon que "no está confirmado".

"Desde el PRO consideramos que Guillermo es un gran candidato por la experiencia que tiene en el conocimiento de la Justicia y los tres poderes del Estado", señalaron fuentes del partido amarillo consultadas este lunes por A24.com.

Los últimos cambios de Gabinete de Milei

gabinete

Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei concretó un récord en materia de cambios en su equipo de trabajo, con las renuncias de más de 250 funcionarios y una drástica reducción en la cantidad de ministerios, secretarías y demás cargos políticos.

Según anunció Milei en su discurso del domingo, entre los 90 proyectos de reformas estructurales que enviará este año incluirá un nuevo ajuste en los "ravioles" del Estado, con el objetivo de reducir el gasto público antes de enviar la modificación a la ley Tributaria para bajar impuestos.

Los últimos cambios de Gabinete se produjeron el pasado 9 de diciembre de 2024, cuando Patricia Bullrich dejó Seguridad; Luis Petri se alejó de Defensa, y el exvocero Manuel Adorni asumió como nuevo Jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.

Antes de ese enroque, Milei forzó la renuncia de Francos y varios de sus funcionarios comenzaron a dejar sus cargos. En esa modificación ingresó además Diego Santilli en reemplazo del renunciante Lisandro Catalán, que incluyó una estructura más política para Interior y el traspaso de funciones de Migraciones al nuevo Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva.

En Defensa, la salida del radical Luis Petri fue suplantada a fin de año por el general Carlos Presti, exjefe del Ejército que mantiene su rango militar.