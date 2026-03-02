¿Cambios en el Gabinete? Adorni respondió sobre la presunta salida de un ministro

Manuel Adorni, jefe de Gabinete nacional (Foto: archivo).
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, no descartó la posibilidad de que el presidente defina en las próximas semanas alguna modificación cambios en el Gabinete, y se refirió a los rumores de renuncia del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, que vienen circulando desde el año pasado. En ese sentido, según fuentes extraoficiales, esta salida podría concretarse este mes, cuando Javier Milei decida el nombre de su eventual reemplazante.
"Son definiciones del Presidente. Cuando las tome, las comunicaremos", se limitó a responder Adorni este lunes en declaraciones radiales, en medio de lo que denominó como "un mar de versiones y especulaciones" y señalar que "todo lo que leí (publicado en los medios) es falso". Sin embargo, el funcionario admitió luego: "Llegado el momento lo informaré, como siempre".
La respuesta dejó abierta la puerta a una inminente definición del Presidente sobre un reemplazante de Cúneo Libarona, ministro que a fines del año pasado había amagado con presentar su renuncia al cargo por motivos personales, pero que por pedido de la secretaria General de Presidencia, Karina Milei, dejó en suspenso.
Desde otro sector de la Casa Rosada, más cercano al asesor presidencial Santigo Caputo, descartaron que el reemplazante de Cúneo Libarona sea el actual viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, hombre que responde al asesor. Hasta ahora, Amerio se había encargado de las frustradas negociaciones con la oposición para cubrir las vacantes de más de 200 jueces y completar los dos miembros de la Corte Suprema que siguen vacantes. El funcionario también suena para ocupar un futuro cargo en la Procuración General de la Nación.
Según trascendió, Karina Milei, tendría esta vez influencia en la designación del futuro ministro, pero según confirmó Adorni, será el Presidente quien tenga la última palabra.
De todos modos, ya comienzan a circular nombres como posibles reemplazantes de Cúneo Libarona. Uno de ellos es el exintendente de General Peyrredón y actual legislador bonaerense, Guillermo Montenegro, de larga experiencia como ministro de Justicia porteño durante el macrismo.
Otros que suenan están ligados a funcionarios judiciales, como el fiscal Carlos Stornelli, la jueza Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Diego Luciani, que alcanzó un alto perfil mediático en la causa Vialidad, la investigación que terminó con la detención de la expresidenta Cristina Kirchner.
Esos nombres también son mencionados en las usinas libertarias como posibles candidatos a jueces de la Corte Suprema.
Según fuentes de la Casa Rosada, el que suena más fuerte como futuro ministro de justicia es Guillermo Montenegro, quien supo participar de la mesa política electoral en la provincia de Buenos Aires y ganó la confianza de Karina Milei y su entorno.
De confirmarse, pasaría a ser el tercer dirigente del PRO en sumarse al Gabinete de La Libertad Avanza, después del actual ministro del Interior, Diego Santilli; y de la excandidata presidencial y exministra de Seguridad y actual senadora, Patricia Bullrich.
Desde el PRO admiten que ven con "buenos ojos que asuma Guillermo Montenegro". No obstante, aclararon que "no está confirmado".
"Desde el PRO consideramos que Guillermo es un gran candidato por la experiencia que tiene en el conocimiento de la Justicia y los tres poderes del Estado", señalaron fuentes del partido amarillo consultadas este lunes por A24.com.
Los últimos cambios de Gabinete de Milei
Desde que asumió el 10 de diciembre de 2023, Javier Milei concretó un récord en materia de cambios en su equipo de trabajo, con las renuncias de más de 250 funcionarios y una drástica reducción en la cantidad de ministerios, secretarías y demás cargos políticos.
Según anunció Milei en su discurso del domingo, entre los 90 proyectos de reformas estructurales que enviará este año incluirá un nuevo ajuste en los "ravioles" del Estado, con el objetivo de reducir el gasto público antes de enviar la modificación a la ley Tributaria para bajar impuestos.
Los últimos cambios de Gabinete se produjeron el pasado 9 de diciembre de 2024, cuando Patricia Bullrich dejó Seguridad; Luis Petri se alejó de Defensa, y el exvocero Manuel Adorni asumió como nuevo Jefe de Gabinete en reemplazo de Guillermo Francos.
Antes de ese enroque, Milei forzó la renuncia de Francos y varios de sus funcionarios comenzaron a dejar sus cargos. En esa modificación ingresó además Diego Santilli en reemplazo del renunciante Lisandro Catalán, que incluyó una estructura más política para Interior y el traspaso de funciones de Migraciones al nuevo Ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva.
En Defensa, la salida del radical Luis Petri fue suplantada a fin de año por el general Carlos Presti, exjefe del Ejército que mantiene su rango militar.