Cambios en prepagas: los argumentos del Gobierno para bloquear las recetas de médicos fuera de cartilla

El Gobierno dispuso —a través de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS)— que las prepagas con sistema de cobertura "cerrada" podrán no cubrir medicamentos o estudios recetados por médicos que no pertenezcan a su cartilla. La decisión generó críticas de usuarios que a menudo se atienden de forma particular pero requieren las recetas para continuar su tratamiento.