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Javier Milei vuelve de su viaje, Karina se reúne con gobernadores y cómo quedó la agenda de Adorni

El Presidente retoma sus actividades tras el viaje relámpago a EE.UU. en busca de inversiones. En tanto, la secretaria general lanza la mesa federal minera desde San Juan y el jefe de Gabinete se muestra en una reunión de directorio de YPF en Buenos Aires.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Karina Milei

Karina Milei, junto a funcionarios nacionales, durante el recorrido de la planta Caleras San Juan (Foto: Presidencia).

El Gobierno retoma este jueves la agenda local mientras busca salir de la polémica que involucra al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acusado de presunto enriquecimiento ilícito. Mientras el presidente Javier Milei retorna de su viaje relámpago a los Estados Unidos, la secretaria General de Presidencia, Karina Milei encabezaba este jueves una cumbre con gobernadores de provincias mineros y varios ministros en San Juan. Por su parte, Adorni seguirá con agenda propia en Buenos Aires, con una reunión de directorio de la empresa YPF y una entrevista con un canal de streaming a las 21.

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El presidente Milei con un anuncio para empresarios que busca crear empleo. (Foto: Archivo)   

Luego de que el Presidente saliera anoche a respaldar a Adorni en medio del creciente clima de tensión por la causa judicial, y mientras se aguarda la presentación de su declaración jurada, el Gobierno activa la agenda de gestión en la previa a la reunión de gabinete convocada para este viernes a las 14.

En ese sentido, poco antes de aterrizar, Milei publicó un tuit en el que anunció el envío al Congreso de una ley sobre "el súper RIGI".

"Estaremos mandando al Congreso una ley sobre SÚPER RIGI, el cual tiene mayores ventajas que el RIGI original y que aplicará para sectores que nunca han existido en Argentina. De ese modo, se podrán crear nuevas empresas que satisfagan las necesidades productivas de los nuevos sectores dinámicos de la economía al tiempo que multiplicará la cantidad de empleos", expresó.

Karina presenta la mesa minera con gobernadores y ministros en San Juan

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Karina Milei encabeza este jueves en San Juan el lanzamiento de la Mesa Federal de minería, adonde se mostrará junto a media docena de gobernadores que apoyaron la reforma a la Ley de Glaciares y esperan recibir inversiones extranjeras para la explotación minera en sus provincias.

La secretaria general de la Presidencia encabeza la cumbre con gobernadores en San Juan acompañada por los ministros del Interior, Diego Santilli; de Justicia, Juan Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión institucional de Presidencial, Eduardo "Lule" Menem. Las actividades incluyen un acto en la gobernación, un almuerzo y posterior cena con empresarios minero.

Entre los gobernadores que confirmaron su presencia se destacan el anfitrión, Marcelo Orrego, de San juan; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe y Martín Llaryora, de Córdoba. Faltaba la confirmación oficial de la asistencia del puntano Claudio Poggi, otro de los habituales aliados del Gobierno en el Congreso.

El encuentro está vinculado a acciones que pedirá el Gobierno a las provincias para que adhieran y apliquen en sus territorios la nueva ley de Glaciares, votada en el mes pasado en el Congreso y que delega en los gobiernos locales las decisiones de habilitar la explotación minera en tierras que hasta hoy estaban vedadas y protegidas.

Adorni encabeza reunión de directorio de YPF

Karina Milei y Manuel Adorni en Vaca Muerta. Foto JGM.

Mientras Karina viajó a San Juan con parte del Gabinete, Adorni se quedó este jueves en Buenos Aires con agenda propia. Según confirmó una fuente oficial a A24.com, tras recibir un nuevo espaldarazo público por parte del presidente Milei, el ministro coordinador tiene previsto encabezar este jueves una reunión del directorio de la empresa petrolera estatal YPF.

Adorni también confirmó su participación, esta noche a las 21, en el programa de streaming del periodista Alejandro Fantino, en Neura.

En tanto, el funcionario tiene previsto asistir este viernes a la mañana, junto a Milei, a una recorrida por la empresa Mercedes Benz, antes de encabezar a las 14 la nueva reunión de Gabinete.

Reunión de Gabinete

La reunión de los ministros en pleno se produce mientras crece la tensión después del pedido de Patricia Bullrich para que Adorni acelere la presentación de su declaración patrimonial

Consultado sobre una eventual salida del cargo, Milei fue contundente durante una entrevista con LN+ desde Estados Unidos: "Ni en pedo se va". Además, afirmó el ministro coordinador adelantará la presentación de su declaración jurada, con límite el 31 de julio. Al respecto, una fuente muy cercana a Adorni expresó a A24.com: "La va a presentar cuando esté lista".

Stella Gárnica
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