Javier Milei vuelve de su viaje, Karina se reúne con gobernadores y cómo quedó la agenda de Adorni

Karina presenta la mesa minera con gobernadores y ministros en San Juan

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Karina Milei encabeza este jueves en San Juan el lanzamiento de la Mesa Federal de minería, adonde se mostrará junto a media docena de gobernadores que apoyaron la reforma a la Ley de Glaciares y esperan recibir inversiones extranjeras para la explotación minera en sus provincias.

La secretaria general de la Presidencia encabeza la cumbre con gobernadores en San Juan acompañada por los ministros del Interior, Diego Santilli; de Justicia, Juan Mahiques; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Gestión institucional de Presidencial, Eduardo "Lule" Menem. Las actividades incluyen un acto en la gobernación, un almuerzo y posterior cena con empresarios minero.

Entre los gobernadores que confirmaron su presencia se destacan el anfitrión, Marcelo Orrego, de San juan; Carlos Sadir, de Jujuy; Gustavo Sáenz, de Salta; Raúl Jalil, de Catamarca; Alfredo Cornejo, de Mendoza; Maximiliano Pullaro, de Santa Fe y Martín Llaryora, de Córdoba. Faltaba la confirmación oficial de la asistencia del puntano Claudio Poggi, otro de los habituales aliados del Gobierno en el Congreso.

El encuentro está vinculado a acciones que pedirá el Gobierno a las provincias para que adhieran y apliquen en sus territorios la nueva ley de Glaciares, votada en el mes pasado en el Congreso y que delega en los gobiernos locales las decisiones de habilitar la explotación minera en tierras que hasta hoy estaban vedadas y protegidas.

Adorni encabeza reunión de directorio de YPF

Karina Milei y Manuel Adorni en Vaca Muerta. Foto JGM.

Mientras Karina viajó a San Juan con parte del Gabinete, Adorni se quedó este jueves en Buenos Aires con agenda propia. Según confirmó una fuente oficial a A24.com, tras recibir un nuevo espaldarazo público por parte del presidente Milei, el ministro coordinador tiene previsto encabezar este jueves una reunión del directorio de la empresa petrolera estatal YPF.

Adorni también confirmó su participación, esta noche a las 21, en el programa de streaming del periodista Alejandro Fantino, en Neura.

En tanto, el funcionario tiene previsto asistir este viernes a la mañana, junto a Milei, a una recorrida por la empresa Mercedes Benz, antes de encabezar a las 14 la nueva reunión de Gabinete.

Reunión de Gabinete

La reunión de los ministros en pleno se produce mientras crece la tensión después del pedido de Patricia Bullrich para que Adorni acelere la presentación de su declaración patrimonial

Consultado sobre una eventual salida del cargo, Milei fue contundente durante una entrevista con LN+ desde Estados Unidos: "Ni en pedo se va". Además, afirmó el ministro coordinador adelantará la presentación de su declaración jurada, con límite el 31 de julio. Al respecto, una fuente muy cercana a Adorni expresó a A24.com: "La va a presentar cuando esté lista".