Caputo viaja con el equipo económico a Washington en busca de un nuevo apoyo del FMI
Luis Caputo y el equipo económico viajan el domingo a Washington para participar de la reunión de primavera del FMI. El gobierno espera definiciones sobre la demorada revisión del programa económico y busca destrabar nuevos desembolsos.
Luis Caputo y Santiago Bausili, viajan la semana que viene a Washington para la Reunión del FMI. (Foto MECON)
El ministro de Economía, Luis Caputo viajará este domingo 12 de abril rumbo a Washington, acompañado por el equipo económico y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili, para participar de la Reunión de Primavera el FMI y del Banco Mundial, que se desarrollarán entre el lunes 13 y el jueves 16 próximos.
Aunque cerca del ministro evitaron anticipar la agenda de reuniones que mantendrán en la capital estadounidense, fuentes oficiales no descartaron que Caputo protagonice un encuentro bilateral con la titular del FMI, Kristalina Georgieva la semana que vienen en el marco de la cumbre que tendrá como eje los efectos de la crisis económica mundial profundizada por la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán.
Más allá de las declaraciones de apoyo expresadas hace dos semanas por la vocera del FMI, Julie Kozack y de la propia Georgieva respecto del rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, en el Gobierno argentino guardan un estricto hermetismo sobre las causas por las que después de más de dos meses de la visita de la misión del FMI, en febrero pasado, aún no hay definiciones concretas de parte del organismo.
El programa firmado en abril de 2025 con la refinanciación de 20.000 millones de dólares a través de un Servicio Ampliado del Fondo (EFF) por un plazo de 48 meses, buscaba fortalecer las reservas del Banco Central (BCRA) con nuevas metas de acumulación de dólares de reservas, la salida del cepo cambiario sin devaluar y refinanciar deudas previas.
El FMI viene elogiando el fuerte ajuste fiscal, que generó superávit y redujo la inflación, pero mantiene demorado el desembolso de U$S 1.000 millones que en principio se esperaba para el pasado mes de diciembre, después para enero, y se sigue demorando, que serviría a Argentina para cubrir pagos de la deuda, sin tener que gastar los dólares que viene acumulando de reservas.
El staff técnico del FMI había visitado Buenos Aires en los primeros días de febrero para realizar la auditoría del programa y en los parámetros del “Artículo 4” (una revisión de rutina que el organismo realiza a todos sus países miembros una vez al año), pero tras más de dos meses de terminada esa visita, no se difundió el resultado de la revisión.
Después el viceministro de Economía, José Luis Daza viajó a la sede del FMI para seguir las negociaciones, pero tampoco se informaron avances desde esa fecha.
Fuentes del FMI en Argentina consultadas por A24.com, también remitieron a las declaraciones públicas de Kozack: "si hubiera algo que informar les avisaremos como de costumbre", se excusaron.
Si bien, Kozack ponderó la firmeza del Gobierno argentino para mantener el superávit fiscal, esquivó la respuesta acerca de la serie de datos negativos que se vienen acumulando en indicadores clave: caída de la recaudación, aceleración de la inflación y retracción en el nivel de actividad.
También evitó responder sobre las “dispensas” por incumplimiento del programa que le deberá otorgar el FMI a la Argentina. Uno de ellos se refiere a la meta de acumulación de reservas que especialistas calculan en una diferencia de U$S 11.000 millones, aunque el gobierno propone cumplir la meta hacia fin de año.
El Gobierno viene cancelando los vencimientos con el FMI: tal fue el caso del pago de U$S 830 millones de febrero. En abril el Gobierno deberá afrontar un pago menor de U$S 32.000, mientras que en los primeros días de mayo vencen otros U$S 800 millones.
Por eso, las expectativas del equipo económico sobre este viaje es conseguir destrabar los fondos para atenuar el impacto sobre las reservas ante el pago del mes próximo.
En el gobierno confían en el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y su influencia en el directorio del FMI, para lograr cerrar la revisión.