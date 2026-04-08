Caputo viaja con el equipo económico a Washington en busca de un nuevo apoyo del FMI

El FMI viene elogiando el fuerte ajuste fiscal, que generó superávit y redujo la inflación, pero mantiene demorado el desembolso de U$S 1.000 millones que en principio se esperaba para el pasado mes de diciembre, después para enero, y se sigue demorando, que serviría a Argentina para cubrir pagos de la deuda, sin tener que gastar los dólares que viene acumulando de reservas.

El staff técnico del FMI había visitado Buenos Aires en los primeros días de febrero para realizar la auditoría del programa y en los parámetros del “Artículo 4” (una revisión de rutina que el organismo realiza a todos sus países miembros una vez al año), pero tras más de dos meses de terminada esa visita, no se difundió el resultado de la revisión.

Después el viceministro de Economía, José Luis Daza viajó a la sede del FMI para seguir las negociaciones, pero tampoco se informaron avances desde esa fecha.

El viceministro de Economía, José Luis Daza

Julie Kozack en la conferencia de prensa quincenal que ofrece el FMI hace dos semanas evitó dar respuestas concretas sobre el caso de Argentina y se limitó a responder que cuando haya novedades acerca de la revisión se iba a comunicar oficialmente.

Fuentes del FMI en Argentina consultadas por A24.com, también remitieron a las declaraciones públicas de Kozack: "si hubiera algo que informar les avisaremos como de costumbre", se excusaron.

Si bien, Kozack ponderó la firmeza del Gobierno argentino para mantener el superávit fiscal, esquivó la respuesta acerca de la serie de datos negativos que se vienen acumulando en indicadores clave: caída de la recaudación, aceleración de la inflación y retracción en el nivel de actividad.

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También evitó responder sobre las “dispensas” por incumplimiento del programa que le deberá otorgar el FMI a la Argentina. Uno de ellos se refiere a la meta de acumulación de reservas que especialistas calculan en una diferencia de U$S 11.000 millones, aunque el gobierno propone cumplir la meta hacia fin de año.

El Gobierno viene cancelando los vencimientos con el FMI: tal fue el caso del pago de U$S 830 millones de febrero. En abril el Gobierno deberá afrontar un pago menor de U$S 32.000, mientras que en los primeros días de mayo vencen otros U$S 800 millones.

Por eso, las expectativas del equipo económico sobre este viaje es conseguir destrabar los fondos para atenuar el impacto sobre las reservas ante el pago del mes próximo.

En el gobierno confían en el apoyo del gobierno de los Estados Unidos y su influencia en el directorio del FMI, para lograr cerrar la revisión.