Según la escribana, Adorni compró el departamento de Caballito en 12 cuotas y sin intereses

Nechevenko indicó que conoce a Adorni y a su esposa desde hace años y que los considera clientes. Además, reiteró que no le corresponde verificar el origen de los fondos. “Hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero”, respondió ante el fiscal. También señaló que no llevó su teléfono celular a la declaración, lo que impidió corroborar algunos datos, como honorarios o fechas precisas.

La escribana reconoció, además, que ingresó en siete oportunidades a la Casa Rosada con autorizaciones firmadas por el propio Adorni, aunque no especificó el motivo de esas visitas.

La investigación fue delegada por el juez federal Ariel Lijo al fiscal Gerardo Pollicita. Las sospechas se concentran en la operación del departamento de Miró, ya que las jubiladas habrían financiado 200 mil dólares mediante una hipoteca no bancaria sin intereses aparentes, equivalente a cerca del 87% del valor declarado. Ese monto debe ser devuelto antes del 26 de noviembre de 2026.

Eso supondría que Adorni mantuvo desde ese tiempo hasta ahora una cuota mensual aproximada de 14.500 dólares. El 30 por ciento restante, unos 30 mil dólares, habría sido aportado por Adorni y su esposa.

El contrato establece que, si la deuda no se cancela en el plazo de un año, que vence en noviembre de 2026, el inmueble podría revertir a las acreedoras. Ambas mujeres, consultadas por la prensa, negaron conocer personalmente a Adorni.

Viegas figura en registros como exsocia de una empresa vinculada al rubro inmobiliario, mientras que Sbabo aparece como empleada de una editorial.

El jefe de Gabinete es investigado por sus viajes en avión privado y por presunto enriquecimiento ilícito, y estas hipotecas privadas se sumaron ahora al expediente. En su última declaración jurada, correspondiente a 2024, informó bienes por unos 107 millones de pesos. En ese documento no figura el departamento de la calle Miró ni se detalla el origen de los fondos utilizados para la compra de las propiedades.

La suspensión de la declaración de las dos mujeres que financiaron a Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita suspendió la audiencia testimonial prevista para este jueves, en la que debía tomar declaración a las dos mujeres que financiaron la compra del departamento del jefe de Gabinete Manuel Adorni, ubicado en Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes deberán presentarse entonces el próximo miércoles a la misma hora.