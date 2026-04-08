En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Manuel Adorni
Departamento
DECLARACIÓN ANTE LA JUSTICIA

Según la escribana, Adorni compró el departamento de Caballito en 12 cuotas y sin intereses

La escribana Adriana Nechevenko aseguró ante la Justicia que la operación se hizo con financiamiento privado y negó préstamos en efectivo, mientras el fiscal Gerardo Pollicita suspendió la audiencia de las dos mujeres que financiaron la compra del inmueble en Caballito.

La declaración de la escribana ante la Justicia develó cómo financió Adorni la compra del departamento de Caballito. (Foto: Reuters y A24).

La declaración de la escribana ante la Justicia develó cómo financió Adorni la compra del departamento de Caballito. (Foto: Reuters y A24).

Adriana Mónica Nechevenko, la escribana que certificó las escrituras de las propiedades adquiridas por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti, declaró este miércoles ante la Justicia y brindó detalles sobre las operaciones inmobiliarias. Por su parte, el fiscal Gerardo Pollicita suspendió la audiencia testimonial prevista para este jueves, en la que debía tomar declaración a las dos mujeres que financiaron la compra del departamento de Caballito.

Leé también Revelan que Manuel Adorni tomó otra hipoteca por US$ 100.000 sobre su antiguo departamento
revelan que manuel adorni tomo otra hipoteca por us$ 100.000 sobre su antiguo departamento

La notaria sostuvo que Adorni compró el departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito, sobre la calle Miró, con un crédito hipotecario en 12 cuotas sin intereses. No obstante, negó que las dos jubiladas propietarias del inmueble le hayan prestado el dinero de forma física. “No hubo préstamos de dinero, así, en efectivo, no hubo”, afirmó al salir de los tribunales de Comodoro Py.

escribana

Según consta en el expediente, en noviembre de 2024 Adorni registró una hipoteca no bancaria por 100 mil dólares sobre otro departamento situado en la avenida Asamblea al 1100. Esa operación coincidió con la compra de una casa en el country Indio Cua a nombre de su esposa.

Un año después, en noviembre de 2025, escrituró un departamento en Miró al 500, también en Caballito, por 230 mil dólares. La adquisición se realizó con un financiamiento privado de 200 mil dólares otorgado por las vendedoras Beatriz Viegas y Claudia Sbabo. Ambas operaciones fueron certificadas por la misma escribana.

Nechevenko indicó que conoce a Adorni y a su esposa desde hace años y que los considera clientes. Además, reiteró que no le corresponde verificar el origen de los fondos. “Hay que preguntarle a Adorni de dónde sacó el dinero”, respondió ante el fiscal. También señaló que no llevó su teléfono celular a la declaración, lo que impidió corroborar algunos datos, como honorarios o fechas precisas.

La escribana reconoció, además, que ingresó en siete oportunidades a la Casa Rosada con autorizaciones firmadas por el propio Adorni, aunque no especificó el motivo de esas visitas.

La investigación fue delegada por el juez federal Ariel Lijo al fiscal Gerardo Pollicita. Las sospechas se concentran en la operación del departamento de Miró, ya que las jubiladas habrían financiado 200 mil dólares mediante una hipoteca no bancaria sin intereses aparentes, equivalente a cerca del 87% del valor declarado. Ese monto debe ser devuelto antes del 26 de noviembre de 2026.

Eso supondría que Adorni mantuvo desde ese tiempo hasta ahora una cuota mensual aproximada de 14.500 dólares. El 30 por ciento restante, unos 30 mil dólares, habría sido aportado por Adorni y su esposa.

El contrato establece que, si la deuda no se cancela en el plazo de un año, que vence en noviembre de 2026, el inmueble podría revertir a las acreedoras. Ambas mujeres, consultadas por la prensa, negaron conocer personalmente a Adorni.

Viegas figura en registros como exsocia de una empresa vinculada al rubro inmobiliario, mientras que Sbabo aparece como empleada de una editorial.

El jefe de Gabinete es investigado por sus viajes en avión privado y por presunto enriquecimiento ilícito, y estas hipotecas privadas se sumaron ahora al expediente. En su última declaración jurada, correspondiente a 2024, informó bienes por unos 107 millones de pesos. En ese documento no figura el departamento de la calle Miró ni se detalla el origen de los fondos utilizados para la compra de las propiedades.

La suspensión de la declaración de las dos mujeres que financiaron a Adorni

El fiscal Gerardo Pollicita suspendió la audiencia testimonial prevista para este jueves, en la que debía tomar declaración a las dos mujeres que financiaron la compra del departamento del jefe de Gabinete Manuel Adorni, ubicado en Miró al 500, en el barrio porteño de Caballito.

Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, quienes deberán presentarse entonces el próximo miércoles a la misma hora.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Manuel Adorni Departamento Caballito Cuotas
Notas relacionadas
La historia de superación del futbolista "Huguito" Morales, el anterior dueño del departamento de Adorni
La escribana de Manuel Adorni declaró en la causa por presunto enriquecimiento ilícito
El Gobierno anunció que enviará al Congreso la nueva ley de salud mental

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar