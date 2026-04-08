El millonario sueldo que ganaría Tamara Paganini en Gran Hermano: "Equivalente a..."

De acuerdo a lo informado, los demás concursantes percibirían alrededor de 137 mil pesos semanales, lo que deja en evidencia una brecha importante respecto a la cifra que estaría manejando Paganini.

Embed

Cómo fue el cruce entre Tamara Paganini y Pincoya en Gran Hermano

La casa de Gran Hermano volvió a quedar en el centro de la polémica tras un episodio que no pasó desapercibido. En medio de una actividad propuesta por la producción, Tamara Paganini protagonizó un momento que terminó generando revuelo dentro y fuera del juego.

Durante la consigna, una pelota impactó de lleno en el rostro de Pincoya, lo que provocó una reacción inmediata de la participante chilena. Molesta por lo ocurrido, decidió ir al confesionario para expresar su enojo y dejar en claro su postura frente a la situación.

La escena rápidamente se viralizó y dejó distintas lecturas entre los jugadores: algunos se acercaron preocupados, mientras que otros quedaron desconcertados por lo sucedido. Sin embargo, el episodio cobró mayor relevancia por el contexto previo entre ambas.

Es que la relación entre Paganini y Pincoya ya venía desgastada, con varios cruces y diferencias que fueron escalando con el paso de los días. La casa, cada vez más dividida, refleja un clima tenso donde los grupos están bien marcados y cualquier chispa puede desatar un conflicto mayor.

Lejos de tratarse de un hecho aislado, lo ocurrido dejó en evidencia el nivel de presión que se vive en la convivencia. En redes sociales, como suele pasar, las repercusiones no tardaron en llegar: hubo quienes minimizaron el episodio y otros que pidieron medidas contundentes contra Paganini, reavivando el debate sobre los límites dentro del juego.