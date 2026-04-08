Las consultoras que releva el BCRA subieron las proyecciones de inflación: cuánto daría en marzo. 

2,9% mensual en promedio

3,0% entre los pronosticadores más destacados

En ambos casos, las cifras fueron corregidas al alza, lo que refuerza la idea de un piso inflacionario más elevado en el corto plazo.

bcra Las principales consultoras relevadas por el Banco Central de la República Argentina corrigieron al alza.

Dólar: bajan las previsiones de corto plazo, pero suben a futuro

El informe del BCRA también incluye proyecciones sobre el tipo de cambio oficial. Para abril, el mercado espera un dólar mayorista en torno a $1.420, mientras que para diciembre de 2026 se proyecta en $1.700.

Estas cifras implican una leve corrección a la baja frente al REM anterior, cuando se estimaba:

Abril: $1.451

Diciembre: $1.706

Sin embargo, los analistas anticipan una aceleración del dólar hacia fines de 2025 y comienzos de 2026. Según el escenario base:

Septiembre 2026: $1.572

Diciembre 2026: $1.700

Marzo 2027: $1.780

Este último valor es incluso superior al previsto en el informe anterior, lo que sugiere mayor presión cambiaria a mediano plazo.

cuales-son-las-proyecciones-para-el-dolar-en-2026-foto-adobe-stock-SQI5DNLUC5CYVKCFMQ7HLENFME Cuáles son las proyecciones para el dólar en 2026.

Actividad económica: crecimiento moderado en 2026

En materia de actividad, el REM proyecta una economía en expansión, aunque por debajo de las metas oficiales.

Para el primer trimestre de 2026, las consultoras estiman un crecimiento del 1,3% frente al trimestre previo, con una mejora respecto a la medición anterior.

Hacia adelante, se espera:

0,8% de crecimiento en el segundo trimestre

0,7% en el tercero

Para todo el año, el mercado proyecta una expansión del 3,3% del PBI, levemente por debajo del REM anterior y lejos del 5% previsto por el Gobierno en el Presupuesto.

Desempleo: se mantendría por encima del 7%

En paralelo, el informe refleja preocupación por el mercado laboral. Según datos del INDEC, la desocupación cerró 2025 en 7,5%.

Para 2026, las consultoras no esperan mejoras significativas:

Primer trimestre: 7,6%

Segundo trimestre: 7,5%

Tercer trimestre: 7,2%

Las proyecciones muestran que, incluso con crecimiento económico, el desempleo se mantendría en niveles elevados durante todo el año.

los-analistas-proyectaron-una-inflacion-de-3-para-marzo-foto-na-UHXTRIHDKFCW7AEUQD3SGQF3F4 Los analistas proyectaron una inflación de 3% para marzo. (Foto: NA)

Un escenario con señales mixtas

El nuevo REM del BCRA deja un panorama económico con señales cruzadas:

Más inflación en el corto plazo

Dólar contenido ahora, pero con presión futura

Crecimiento moderado

Desempleo persistente

En conjunto, las expectativas del mercado reflejan un 2026 con avances en la actividad, pero todavía condicionado por desequilibrios macroeconómicos que siguen sin resolverse por completo.