Las consultoras que releva el BCRA subieron las proyecciones de inflación: cuánto daría en marzo
Los pronósticos del mercado apuntan a un escenario de estabilidad en el tipo de cambio mientras prevén una suba de precios acumulada de 29,1% a lo largo de 2026.
Las consultoras que releva el BCRA subieron las proyecciones de inflación: cuánto daría en marzo.
Las principales consultoras relevadas por el Banco Central de la República Argentina corrigieron al alza sus previsiones de inflación para marzo. Según el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), el consenso estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) subirá 3% mensual, medio punto por encima del informe anterior.
El dato refleja un cambio de tendencia en las proyecciones privadas y anticipa un arranque de año con presiones inflacionarias más persistentes de lo esperado.
De acuerdo al REM, el grupo de analistas más precisos, el denominado “Top 10”, incluso eleva la estimación a 3,1% para marzo, también con una suba de 0,5 puntos respecto al relevamiento previo.
En cuanto a la inflación núcleo, que excluye precios regulados y estacionales, las consultoras proyectan:
2,9% mensual en promedio
3,0% entre los pronosticadores más destacados
En ambos casos, las cifras fueron corregidas al alza, lo que refuerza la idea de un piso inflacionario más elevado en el corto plazo.
Dólar: bajan las previsiones de corto plazo, pero suben a futuro
El informe del BCRA también incluye proyecciones sobre el tipo de cambio oficial. Para abril, el mercado espera un dólar mayorista en torno a $1.420, mientras que para diciembre de 2026 se proyecta en $1.700.
Estas cifras implican una leve corrección a la baja frente al REM anterior, cuando se estimaba:
Abril: $1.451
Diciembre: $1.706
Sin embargo, los analistas anticipan una aceleración del dólar hacia fines de 2025 y comienzos de 2026. Según el escenario base:
Septiembre 2026: $1.572
Diciembre 2026: $1.700
Marzo 2027: $1.780
Este último valor es incluso superior al previsto en el informe anterior, lo que sugiere mayor presión cambiaria a mediano plazo.
Actividad económica: crecimiento moderado en 2026
En materia de actividad, el REM proyecta una economía en expansión, aunque por debajo de las metas oficiales.
Para el primer trimestre de 2026, las consultoras estiman un crecimiento del 1,3% frente al trimestre previo, con una mejora respecto a la medición anterior.
Hacia adelante, se espera:
0,8% de crecimiento en el segundo trimestre
0,7% en el tercero
Para todo el año, el mercado proyecta una expansión del 3,3% del PBI, levemente por debajo del REM anterior y lejos del 5% previsto por el Gobierno en el Presupuesto.
Desempleo: se mantendría por encima del 7%
En paralelo, el informe refleja preocupación por el mercado laboral. Según datos del INDEC, la desocupación cerró 2025 en 7,5%.
Para 2026, las consultoras no esperan mejoras significativas:
Primer trimestre: 7,6%
Segundo trimestre: 7,5%
Tercer trimestre: 7,2%
Las proyecciones muestran que, incluso con crecimiento económico, el desempleo se mantendría en niveles elevados durante todo el año.
Un escenario con señales mixtas
El nuevo REM del BCRA deja un panorama económico con señales cruzadas:
Más inflación en el corto plazo
Dólar contenido ahora, pero con presión futura
Crecimiento moderado
Desempleo persistente
En conjunto, las expectativas del mercado reflejan un 2026 con avances en la actividad, pero todavía condicionado por desequilibrios macroeconómicos que siguen sin resolverse por completo.