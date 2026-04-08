El gobernador Rolando Figueroa en A24: "Nos vamos a abstener en la votación de la ley de Glaciares"

También señaló que falta desarrollar la explotación del gas seco y adelantó que "el 19 de agosto sacamos 15 áreas a licitación pública para que todos los interesados se puedan presentar". Confió que la empresa Continental de capitales estadounidenses, a la cual destacó como de las "más prestigiosa", "viene a Vaca Muerta y esto va a permitirnos desarrollar más toda la roca". "Es una gran oportunidad que tenemos y no la vamos a desaprovechar", lanzó.

En esa línea, se refirió a la participación de su provincia en el Argentina Week: "Fue una feria extraordinaria para mostrar lo que es Argentina, hay muchas expectativa en el mundo por lo que es Argentina", compartió.

"Había muchas empresas con ganas de invertir, de hecho nos trajimos varios interesados que ya están desembarcando en Neuquén", anticipó.

En cuanto a la situación laboral en Neuquén, indicó que "no nos sobra ningún puesto de trabajo" y analizó que "para tener trabajo en Neuquén hay que formarse". "Para eso tenemos el Instituto Vaca Muerta y estamos desarrollando todo un dispositivo para preparar primero a los neuquinos", señaló.

"Eso nos está permitiendo ser la provincia que más crece en la generación de empleo, de empresas, haber disminuido la pobreza un 59% en dos años, haber disminuido la desocupación en un ratio alrededor del 55% en estos dos años y también ser la provincia que más se vende en los supermercados, que más trabajo tiene en la construcción y que más ha construido", enumeró los logros de su gestión.

La abstención a la reforma de la Ley de Glaciares

Respecto al tratamiento de la modificación a la ley de Glaciares, Figueroa adelantó que "nos vamos a abstener" y justificó que "nos hubiera gustado trabajarlo un poco más". Además, detalló que la Neuquén también tiene minería entre los proyectos para avanzar en ese territorio pero advirtió que no se encuentra zanjado el debate entre especialistas por la utilización del recurso hídrico.

La relación con el Gobierno nacional

"Nos llevamos bien con el Gobierno nacional, somos bien atendidos porque sabemos también la política de Estado que quisieron implementar", señaló Figueroa.

En ese sentido, valoro la política implementada por la administración de Javier Milei de "equilibrar la macro". "No comenzamos a reclamar la obra pública porque quedó claro que no iban a ayudar en la obra pública", analizó, y dijo que en su lugar se reunió con "todos los intendentes" para construir "tres pactos de gobernanza". "Ordenamos el Estado, lo achicamos, eliminamos gastos superfluos, eliminamos jubilaciones de privilegio", contó sobre esos acuerdos.

A partir de allí, analizo que "comenzamos a construir el viento de cola y nos está yendo bien".

Respecto a Neuquén, destacó que es "una provincia que hace más de 100 años que está en la industria y estamos aprovechando determinada posibilidad que nos da la macroeconomía de poder planificar, de tener más previsibilidad y también de ser escuchados en reglamentaciones claves".

En un guiño al Gobierno nacional, confió que el "Capítulo II de la Ley Bases" destinado a los hidrocarburos, hubo "un 75% de redacción propia neuquina". "Fuimos escuchados para poder involucrar el RIGI en toda la provincia", agregó y manifestó que eso "nos permitió poder diseñar todo lo que estamos viviendo hoy".

La posibilidad de una candidatura en 2027

Consultado por Feinmann sobre la posibilidad de ser candidato presidencial en 2027, Figueró respondió: "Soy un político de cabotaje, y mi forma de contribuir a la Argentina es ser un buen gobernador de Neuquén". "Vamos a este proyecto a buscar la continuidad e ir a buscar la persona indicada", indicó sobre las próximas elecciones provinciales.