FMI: expectativas en el Gobierno por la negociación de un waiver y nuevos desembolsos del organismo

La funcionaria del organismo había elogiado la constante acumulación de reservas del Banco Central en 2025, aunque evitó dar una fecha cierta sobre el cierre de la negociación entre el staff del FMI y los negociadores del Ministerio de Economía. Según Kozack, las conversaciones están avanzadas y es muy probable que en las próximas semanas se anuncie el Staff Level Agreement (SLA).

“El compromiso entre el personal del FMI y las autoridades es muy cercano, y las charlas están avanzando”, dijo la funcionaria del organismo.

Consultados por A24.com este viernes, voceros del FMI en Argentina insistieron en evitar cualquier tipo de definición y se remitieron a las declaraciones formuladas por Kozack, la única vocera autorizada para hablar del tema. Inclusive, desde el equipo económico de Caputo también evitaron mayores precisiones,

La advertencia del FMI sobre el impacto de la guerra en Irán

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Al comenzar a hablar sobre la crisis mundial por el petróleo y el gas y cómo encuentra a la Argentina, Kozack señaló: "En las últimas dos semanas, el entorno global se volvió más desafiante debido al conflicto en Medio Oriente".

Fue ahí donde ponderó la capacidad de "resistencia" del país. "Ahora es un exportador neto de energía“, indicó la directora de Comunicación del FMI, lo que beneficia al país porque así ingresan más divisas al poder exportar los recursos que el mundo necesita y que en el Golfo Pérsico están virtualmente estancados.

Según el análisis del organismo, el desarrollo de recursos como Vaca Muerta permitió mejorar la balanza energética, generando un flujo creciente de divisas que actúa como “amortiguador” ante crisis internacionales. En un contexto global marcado por la volatilidad y los conflictos geopolíticos, esta situación posiciona al país en una situación más sólida que en ciclos anteriores.

Sin embargo, el FMI advirtió sobre un riesgo permanente de la economía nacional. La persistencia de factores adversos externos pueden tener finalmente repercusión en el punto álgido de nuestra economía. La inflación.

Por eso, Kozack recordó que el encarecimiento global de la energía puede trasladarse a precios internos y presionar sobre la inflación y, por lo tanto, el organismo considera que el desafío será consolidar estos avances con políticas macroeconómicas consistentes y una mayor acumulación de reservas, clave para sostener la estabilidad.

Javier Milei, Luis Caputo y Santiago Bausili almorzaron en Olivos. Foto X

En la Casa Rosada destacaron las palabras de Kozack y de Kristalina Georgieva en las últimas semanas, en las que la directora del Fondo también elogió la forma en que Argentina está enfrentando el shock internacional gracias a la política de equilibrio fiscal.

En ese marco, Caputo y Milei insistieron en que la guerra terminará beneficiando a la Argentina por un aumento en el precio de las exportaciones de petróleo argentino. Al respecto, esperan un boom de ingresos de divisas, que pasarán a engrosar las reservas del Banco Central.

Sin embargo, a la hora de responder sobre el impacto del aumento del petróleo a nivel mundial en la inflación local y en los precios de la microeconomía de las familias, en la Casa Rosada evitan emitir opinión y se pliegan al mensaje de Milei y de Caputo, que aseguran que la inflación volverá a descender en los próximos meses.

Milei, en su discurso el jueves en el Foro Económico del NOA en Tucumán, afirmó que “inexorablemente la inflación se va a terminar en la Argentina” y volvió a estimar que en agosto el índice de precios comenzará con 0.