FMI: expectativas en el Gobierno por la negociación de un waiver y nuevos desembolsos del organismo

En el Ministerio de Economía salieron a aclarar que "no hay ningún retraso" en las negociaciones con el FMI, que desde hace más de 4 semanas analiza la segunda revisión del año del programa de refinanciamiento de la deuda argentina.
En Economía aseguran que "no hay ningún retraso" en la definición de la segunda revisión del programa y esperan novedades para las próximas semanas. En el Fondo evitan anticipar el resultado de las negociaciones con el equipo de Caputo.
El Gobierno argentino espera una definición del FMI para la revisión técnica (Foto: archivo).
En el Ministerio de Economía salieron a aclarar que "no hay ningún retraso" en las negociaciones con el FMI, que desde hace más de 4 semanas analiza la segunda revisión del año del programa de refinanciamiento de la deuda argentina.
Desde ambas partes toman el tema con extrema cautela y evitan confirmar una fecha para el anuncio de un posible "waiver" o perdón por el incumplimiento de la meta de acumulación de reservas pautada en la firma de la refinanciación en abril del 2024.
Está pendiente en estas negociaciones, que continúan en extremo hermetismo, la autorización del board del FMI para un nuevo desembolso de 1000 millones de dólares. Con esa suma, la Argentina busca cubrir parte de los vencimientos de deuda de este año.
En el Ministerio de Economía esperan la resolución con expectativas, pero al mismo tiempo evitan mencionar una fecha precisa para el anuncio del acuerdo, luego de las declaraciones formuladas este jueves por la vocera del Fondo, Julie Kozack.
La funcionaria del organismo había elogiado la constante acumulación de reservas del Banco Central en 2025, aunque evitó dar una fecha cierta sobre el cierre de la negociación entre el staff del FMI y los negociadores del Ministerio de Economía. Según Kozack, las conversaciones están avanzadas y es muy probable que en las próximas semanas se anuncie el Staff Level Agreement (SLA).
“El compromiso entre el personal del FMI y las autoridades es muy cercano, y las charlas están avanzando”, dijo la funcionaria del organismo.
Consultados por A24.com este viernes, voceros del FMI en Argentina insistieron en evitar cualquier tipo de definición y se remitieron a las declaraciones formuladas por Kozack, la única vocera autorizada para hablar del tema. Inclusive, desde el equipo económico de Caputo también evitaron mayores precisiones,
Al comenzar a hablar sobre la crisis mundial por el petróleo y el gas y cómo encuentra a la Argentina, Kozack señaló: "En las últimas dos semanas, el entorno global se volvió más desafiante debido al conflicto en Medio Oriente".
Fue ahí donde ponderó la capacidad de "resistencia" del país. "Ahora es un exportador neto de energía“, indicó la directora de Comunicación del FMI, lo que beneficia al país porque así ingresan más divisas al poder exportar los recursos que el mundo necesita y que en el Golfo Pérsico están virtualmente estancados.
Según el análisis del organismo, el desarrollo de recursos como Vaca Muerta permitió mejorar la balanza energética, generando un flujo creciente de divisas que actúa como “amortiguador” ante crisis internacionales. En un contexto global marcado por la volatilidad y los conflictos geopolíticos, esta situación posiciona al país en una situación más sólida que en ciclos anteriores.
Sin embargo, el FMI advirtió sobre un riesgo permanente de la economía nacional. La persistencia de factores adversos externos pueden tener finalmente repercusión en el punto álgido de nuestra economía. La inflación.
Por eso, Kozack recordó que el encarecimiento global de la energía puede trasladarse a precios internos y presionar sobre la inflación y, por lo tanto, el organismo considera que el desafío será consolidar estos avances con políticas macroeconómicas consistentes y una mayor acumulación de reservas, clave para sostener la estabilidad.
En la Casa Rosada destacaron las palabras de Kozack y de Kristalina Georgieva en las últimas semanas, en las que la directora del Fondo también elogió la forma en que Argentina está enfrentando el shock internacional gracias a la política de equilibrio fiscal.
En ese marco, Caputo y Milei insistieron en que la guerra terminará beneficiando a la Argentina por un aumento en el precio de las exportaciones de petróleo argentino. Al respecto, esperan un boom de ingresos de divisas, que pasarán a engrosar las reservas del Banco Central.
Sin embargo, a la hora de responder sobre el impacto del aumento del petróleo a nivel mundial en la inflación local y en los precios de la microeconomía de las familias, en la Casa Rosada evitan emitir opinión y se pliegan al mensaje de Milei y de Caputo, que aseguran que la inflación volverá a descender en los próximos meses.
Milei, en su discurso el jueves en el Foro Económico del NOA en Tucumán, afirmó que “inexorablemente la inflación se va a terminar en la Argentina” y volvió a estimar que en agosto el índice de precios comenzará con 0.