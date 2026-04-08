Fueron absueltos los cinco argentinos que habían sido acusados de robar en un shopping de Miami

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De acuerdo al expediente, la Justicia primero eliminó el cargo de asociación ilícita y, en las últimas horas, también retiró la imputación por hurto. Con esa decisión, el caso quedó completamente cerrado y los cinco argentinos recuperaron su condición de inocentes, sin antecedentes en Estados Unidos.

Detención, fianza y regreso a la Argentina

Tras ser detenidos, los acusados se presentaron ante la jueza Mindy Glazer, quien fijó una fianza de 4.000 dólares para cada uno, lo que les permitió recuperar la libertad mientras avanzaba la causa.

Días después, el 4 de diciembre, regresaron a la Argentina en un vuelo con escala en Santiago de Chile y se instalaron en Mendoza, donde permanecieron hasta que se conoció la absolución, cuatro meses más tarde.

mendocinos-mecheros Los cinco argentinos que habían sido acusados de robar en un shopping de Miami.

Podrán volver a Estados Unidos sin restricciones

Según explicó su defensa, la resolución judicial implica que los cinco turistas no tendrán ningún impedimento para viajar nuevamente a Estados Unidos. “No tendrán ningún tipo de inconveniente en el visado”, aseguró Castillo, al destacar que el fallo elimina cualquier antecedente negativo en su historial migratorio.

El caso, que en su momento generó impacto mediático, concluyó finalmente con un fallo que descarta por completo las acusaciones y restituye la situación legal de los argentinos involucrados.