Fueron absueltos los cinco argentinos que habían sido acusados de robar en un shopping de Miami
Tras varios meses de investigación, el caso se cerró sin cargos y los implicados quedaron completamente desvinculados de cualquier delito.
Absolvieron a los cinco turistas argentinos que habían sido acusados de haber robado en un shopping de Miami. (Foto: Facebook/Miami-Dade County Mugshots).
La Justicia de Estados Unidos absolvió a los cinco turistas argentinos que habían sido detenidos en Miami, acusados de robar bajo la modalidad “mecheros” en el shopping Dolphin Mall. Tras varios meses de investigación, el caso se cerró sin cargos y los implicados quedaron completamente desvinculados de cualquier delito.
La causa se había iniciado a fines de noviembre de 2025, cuando los jóvenes fueron arrestados en el centro comercial en medio de un operativo que generó fuerte repercusión tanto en Estados Unidos como en la Argentina.
Según confirmó el abogado Roberto Castillo, la Justicia estadounidense determinó la absolución de Diego Luis Xiccato, Mauricio Ariel Aparo-Orlando, Sebastián Luis Moya, Juan Manuel Zuloaga-Arenas y Juan Pablo Rua.
En una primera instancia, los acusados enfrentaban cargos por organización criminal y hurto, pero con el avance del proceso ambos delitos fueron descartados. “Son personas inocentes para el estado de Florida y para la Argentina. Estamos satisfechos”, sostuvo el letrado tras conocerse la resolución.
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De acuerdo al expediente, la Justicia primero eliminó el cargo de asociación ilícita y, en las últimas horas, también retiró la imputación por hurto. Con esa decisión, el caso quedó completamente cerrado y los cinco argentinos recuperaron su condición de inocentes, sin antecedentes en Estados Unidos.
Detención, fianza y regreso a la Argentina
Tras ser detenidos, los acusados se presentaron ante la jueza Mindy Glazer, quien fijó una fianza de 4.000 dólares para cada uno, lo que les permitió recuperar la libertad mientras avanzaba la causa.
Días después, el 4 de diciembre, regresaron a la Argentina en un vuelo con escala en Santiago de Chile y se instalaron en Mendoza, donde permanecieron hasta que se conoció la absolución, cuatro meses más tarde.
Podrán volver a Estados Unidos sin restricciones
Según explicó su defensa, la resolución judicial implica que los cinco turistas no tendrán ningún impedimento para viajar nuevamente a Estados Unidos. “No tendrán ningún tipo de inconveniente en el visado”, aseguró Castillo, al destacar que el fallo elimina cualquier antecedente negativo en su historial migratorio.
El caso, que en su momento generó impacto mediático, concluyó finalmente con un fallo que descarta por completo las acusaciones y restituye la situación legal de los argentinos involucrados.