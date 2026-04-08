Javier Milei recibió al gendarme Nahuel Gallo en Casa Rosada

Milei reunión con Gallo

Su liberación se concretó tras gestiones que incluyeron la mediación de la AFA y la Federación Venezolana de Fútbol. Luego fue trasladado al país en un avión privado que gestionó de la entidad y pudo reencontrarse con su esposa Alexandra Gómez, su hijo, Víctor, y su madre, Griselda.

Desde su regreso, Gallo mantuvo encuentros con la familia de Germán Giuliani, el último argentino que continúa detenido por el gobierno venezolano. El encuentro con Milei se concretó a poco más de un mes de su liberación, tal como anticipaban previamente desde la Casa Rosada, donde señalaban que primero debía priorizarse su recuperación.