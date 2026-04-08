Javier Milei recibió al gendarme Nahuel Gallo en Casa Rosada
El Presidente mantuvo en la Casa Rosada el primer encuentro con el gendarme liberado el 1° de marzo, luego de permanecer más de un año detenido por orden del gobierno de Nicolás Maduro. La reunión se realizó a poco más de un mes de su regreso al país.
La reunión se realizó en el despacho presidencial y contó con la presencia de la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y del canciller Pablo Quirno, quienes también habían recibido al gendarme en el Aeropuerto de Ezeiza tras su regreso. Más tarde se sumó la exministra de Seguridad y actual jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich.
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El retorno de Nahuel Gallo
Luego de su repatriación, gestionada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Gallo permaneció en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional para someterse a estudios médicos. Posteriormente brindó una conferencia de prensa en la que habló sobre su cautiverio en el centro de detención El Rodeo y reclamó la liberación de otros 24 extranjeros que continuaban detenidos.
El gendarme había sido arrestado el 8 de diciembre de 2024 cuando intentaba ingresar desde Colombia por el cruce fronterizo de San Antonio del Táchira para pasar las fiestas con su familia. Sin recibir asistencia judicial y sin un debido proceso, fue acusado de conspirar contra la administración chavista y permaneció incomunicado durante 448 días.
Su liberación se concretó tras gestiones que incluyeron la mediación de la AFA y la Federación Venezolana de Fútbol. Luego fue trasladado al país en un avión privado que gestionó de la entidad y pudo reencontrarse con su esposa Alexandra Gómez, su hijo, Víctor, y su madre, Griselda.
Desde su regreso, Gallo mantuvo encuentros con la familia de Germán Giuliani,el último argentino que continúa detenido por el gobierno venezolano. El encuentro con Milei se concretó a poco más de un mes de su liberación, tal como anticipaban previamente desde la Casa Rosada, donde señalaban que primero debía priorizarse su recuperación.