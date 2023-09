Durante su discurso, Melconian expresó su visión crítica sobre el gobierno actual: "Este gobierno está agotado, no hay forma de que resuelvan lo que no pudieron solucionar hasta ahora", dijo. Además, enfatizó la importancia de no experimentar en tiempos difíciles, diciendo: "Tampoco es momento de inventos. Hay que ponerse a trabajar".

La elección de Vicente López no es casual. Martínez, ganó las PASO con un 54% de los votos y una ventaja del 30% sobre la segunda fuerza. Saben que es un territorio que tienen que sostener para poder apalancar un triunfo a nivel nacional. Una situación similar se ve en Mar del Plata (Gral. Pueyrredón), donde gobierna Guillermo Montenegro. Son territorios clave para poder descontar la diferencia con Javier Milei.

En el encuentro también estuvo presente Ramón Lanús, el candidato de Juntos por el Cambio en San Isidro, quien ganó la interna contra Gustavo Posse. Los vecinos y comerciantes presentes expresaron su preocupación por la creciente inflación y la gestión actual del gobierno nacional, calificándola como un "modelo agotado".