En declaraciones a Radio Mitre, el ex funcionario agregó: "La reunión fue el miércoles a la tarde. Desde el Ieral (el think tank sobre Economía de la Fundación Mediterránea) nuestro deseo es hablar con todo el mundo, gente de la política oficialistas, opositores, gobernadores, creo que hemos visto a la mitad de los gobernadores".

Por otro lado, Melconián aseguró que está "trabajando por la Argentina, arriba de la grieta, entonces se hizo la reunión. Doy mi palabra de honor, no tengo un discurso en privado y otro en público, con más o menos pragmatismo, hace 30 años vengo diciendo lo mismo", aseguró.

Carlos Melconian: "A un populismo anormal los inversores le tienen miedo" Carlos Melconian: "A un populismo anormal los inversores le tienen miedo"

"Me llama un Presidente, un Vicepresidente, aunque no esté de acuerdo desde lo ideológico, yo voy. ¿Como me van a pedir opinión, un presidente un vice y no voy a darla? Vi a todos los presidentes, llené el álbum", contó Melconian entre risas y añadió: "Lo institucional fue media hora y el resto fue actualidad".

Por otro lado, Melconian confirmó que hablaron sobre la moneda: "Hablamos de bimonetariedad, porque es un tema público que ella lo pone arriba de la mesa siempre. He dicho que Argentina va a tener que ir a un régimen bimonetario porque lo decidió la gente, no dolarización".

Consultado sobre qué se llevó de la reunión, contestó: "Lo mismo que me llevé con todos los presidentes y vicepresidentes con los que me reuní. Me parece útil que intenten escuchar a personas que piensan diferentes, que se supone que algún aporte tenemos para hacer".