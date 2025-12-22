Carlos Presti en A24: "Es una designación histórica la que ha hecho el Presidente"

También remarcó que aún "mi salario lo paga el Ejército" y adelanto que va a "tener un solo sueldo". "Vengo de una familiar militar, hace 41 años que estoy en las Fuerzas Armadas, he transitado toda mi vida militar de manera activa. Conozco profundamente a las fuerzas armadas", completó.

Los F-16 para "robustecer las Fuerzas Armadas"

Presti remarcó que el presidente Javier Milei le pidió "robustecer las Fuerzas Armadas" y replicó que "necesitamos que las Fuerzas Armadas sean robustecidas, estén fuertes para acompañar el crecimiento del país".

Sobre lo que implicaría ese refuerzo, observó que se debería "mejorar sus capacidades, tener el equipamiento adecuado y estar en condiciones de cumplir con las misiones que tienen las Fuerzas Armadas dentro del sistema de seguridad que es la de garantizar la soberanía".

"Las fuerzas armadas ya están siendo revalorizadas por la sociedad", evaluó y manifestó que "somos Fuerzas Armadas democráticas, eso no hay que ni aclararlo". "Nosotros en nuestra carrera militar juramos el respeto a la Constitución Nacional, somos Fuerzas totalmente insertadas en la sociedad".

En cuanto a la adquisición de los aviones F-16, analizó que "han sido una compra soberbia que ha hecho nuestro país" y lamentó que "mucho tiempo hemos tenido desinversión en las Fuerzas Armadas".

Denunció que en las últimas gestiones "no se ha equipado a las Fuerzas Armadas" y tildó de "opinólogos" a quienes critican la compra de los aviones. "No saben de lo que están hablando. Por eso digo, preguntémosle a nuestros oficiales en actividad y nos van a decir que son un salto cualitativo en la capacidad de la Fuerza Aérea", defendió.

Los sueldos, la obra social y los suicidios en la Fuerza

El ministro se refirió a la serie de suicidios que se sucedieron en las últimas semanas, donde murieron seis oficiales. "Nos preocupa muy de hondo porque es personal propio, humanamente nos duele".

Al respecto, afirmó que "hemos activado todos los protocolos que tenemos para hacer frente a esta situación" y confió que "alguno" de los agentes que perdieron la vida "puede que haya tenido problemas de juego".

En cuanto a la situación económica de los oficiales, sostuvo: "No podemos pretender tener salarios adecuados cuando el país viene de ser un país empobrecido con décadas de desinversión. Un país cuya economía no funcionaba. Recién ahora estamos teniendo un país funcional".

Además, subrayó que "el tema de los salarios es histórico, es de décadas" y justificó que "lleva un proceso poder adecuarlos".

Sobre el estado en el que se encuentra el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOFSA) anticipó: "Tengo la certeza que la solución que voy a presentar en el día de mañana al jefe de Gabinete va a ser exitosa".