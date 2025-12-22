Conmoción por un choque en la ruta 9: cinco muertos y tres heridos de gravedad

Las autoridades confirmaron la muerte de cinco personas y señalaron que otras tres resultaron con lesiones de consideración. Los heridos fueron trasladados de urgencia al CIS Termas de Río Hondo, donde quedaron internados bajo observación médica.

Hasta el momento, no se difundieron oficialmente las identidades de las víctimas ni de los conductores involucrados. Desde la Policía indicaron que las causas del accidente continúan bajo investigación y que ambos vehículos circulaban en sentidos opuestos al momento del impacto.

La Ruta Nacional 9, que conecta la ciudad de Santiago del Estero con Termas de Río Hondo, permaneció con restricciones durante varias horas, mientras los equipos de emergencia continuaban con las pericias y las tareas para normalizar la circulación.





Quiénes son las víctimas fatales

Pablo Ovejero, de 57 años, conductor del Volkswagen Voyage, domiciliado en Villa Balnearia.

Ramón Marcelo Bulacio, de 64 años, domiciliado en Villa Balnearia.

Arnaldo Andrés Alderete, de 32 años, con domicilio en Brea Puñuna, departamento Río Hondo.

Liliana Fernández Álvarez, de 29 años, domiciliada en Chañar Pozo de Abajo, hallada sin vida en el interior del automóvil.

Una menor de edad, cuya identidad aún es materia de verificación oficial, tratándose de Sofía Martina Veliz (10) o Luna Valentina Veliz (8), ambas con domicilio en Ostende, provincia de Buenos Aires.

Otro accidente fatal en Buenos Aires

Un vuelco ocurrido en la Ruta 36, a la altura del kilómetro 68, en la localidad de Poblet y a pocos kilómetros de La Plata, provocó la muerte de una mujer y dejó heridas a sus dos hijas pequeñas. El accidente se registró el jueves pasado, cuando un Peugeot 408 que circulaba en sentido a la capital bonaerense perdió el control y terminó volcando.

Al llegar al lugar, efectivos del Subcomando Oeste constataron que el conductor del vehículo, identificado como E.A.T. y domiciliado en La Matanza, no presentaba lesiones. En el auto viajaban también su esposa, Lineth Molina Vázquez, de 27 años, y las dos hijas de la pareja, C.A., de 4 años, y E., de 2.

Las primeras actuaciones, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 12 de La Plata, indicaron que el siniestro se produjo por motivos que aún se encuentran bajo investigación. Como consecuencia del impacto, la mujer salió despedida del habitáculo y murió en el lugar, según confirmaron los servicios de emergencia que acudieron al sitio.

Las dos menores fueron asistidas por personal médico, que constató que ambas presentaban lesiones leves. Posteriormente, fueron trasladadas al Hospital de Niños de La Plata para su evaluación y control.

Una vez finalizadas las pericias correspondientes, las autoridades liberaron la circulación en la Ruta 36. La causa quedó caratulada como homicidio culposo y continúa bajo la órbita de la UFI N° 12 de La Plata, que deberá avanzar con las medidas procesales correspondientes.