El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de controladores aéreos: qué pasa ahora

Además, la Secretaría de Trabajo convocó a ambas partes a retomar el diálogo formal con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que contemple los reclamos laborales y asegure el funcionamiento regular del sistema aeronáutico.

En el texto oficial, la autoridad laboral sostuvo que resulta necesario adoptar medidas que permitan encauzar el conflicto por vías pacíficas y legales, y subrayó que, en este tipo de situaciones, debe prevalecer el interés general y la protección del conjunto de la comunidad.

Desde ATEPSA justificaron el inicio del plan de lucha en el incumplimiento de acuerdos salariales y laborales firmados tras paritarias cerradas hace más de tres meses. El sindicato también denunció falta de diálogo por parte de EANA, despidos sin causa y una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

El Ministerio de Trabajo ya había intervenido en agosto, cuando se dictó una conciliación obligatoria que no logró destrabar el conflicto. Ante la ausencia de avances, el gremio decidió retomar las medidas de fuerza que ahora quedaron suspendidas por la nueva resolución oficial.