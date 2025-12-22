En vivo Radio La Red
Política
Conciliación obligatoria
VUELOS NACIONALES E INTERNACIONALES

El Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de controladores aéreos: qué pasa ahora

La Secretaría de Trabajo dispuso una tregua de 15 días en el conflicto entre ATEPSA y EANA, dejó sin efecto las medidas de fuerza que iban a afectar vuelos nacionales e internacionales.

El Gobierno decidió intervenir en el conflicto entre el sector empresarial y los controladores. (Foto: archivo).

El Gobierno dispuso la conciliación obligatoria en el conflicto con los controladores aéreos y dejó sin efecto el paro que estaba previsto para este jueves 18 de diciembre, entre las 16 y las 19. La medida busca frenar el plan de lucha impulsado por el gremio ATEPSA, que contemplaba interrupciones en vuelos nacionales e internacionales hasta el lunes 29.

Las protestas habían comenzado el miércoles 17, con cronogramas escalonados de afectación del servicio. Frente a ese escenario, el Ministerio de Capital Humano, a través de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, informó que "ha dictado la conciliación obligatoria en el conflicto laboral entre la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA S.E.), a solicitud de esta última, frente al rechazo del ofrecimiento formulado por la empresa”.

vuelos-cancelados-aerolineas-argentinas-paro-aeronauticos-controladores-aereos

“En este marco, se intima a ATEPSA y, por su intermedio, a los trabajadores por ella representados, a dejar sin efecto toda medida de acción directa y a prestar servicios de manera normal y habitual durante la vigencia del período conciliatorio”, instaron.

Según informó el Gobierno en un comunicado, la conciliación obligatoria comenzó a regir este martes a las 8 de la mañana y tendrá una vigencia de 15 días. Durante ese período, las partes deberán retrotraer la situación al estado previo al inicio del conflicto.

Además, la Secretaría de Trabajo convocó a ambas partes a retomar el diálogo formal con el objetivo de alcanzar una solución consensuada que contemple los reclamos laborales y asegure el funcionamiento regular del sistema aeronáutico.

En el texto oficial, la autoridad laboral sostuvo que resulta necesario adoptar medidas que permitan encauzar el conflicto por vías pacíficas y legales, y subrayó que, en este tipo de situaciones, debe prevalecer el interés general y la protección del conjunto de la comunidad.

Desde ATEPSA justificaron el inicio del plan de lucha en el incumplimiento de acuerdos salariales y laborales firmados tras paritarias cerradas hace más de tres meses. El sindicato también denunció falta de diálogo por parte de EANA, despidos sin causa y una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios.

El Ministerio de Trabajo ya había intervenido en agosto, cuando se dictó una conciliación obligatoria que no logró destrabar el conflicto. Ante la ausencia de avances, el gremio decidió retomar las medidas de fuerza que ahora quedaron suspendidas por la nueva resolución oficial.

