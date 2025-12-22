Crece la polémica por Christian Petersen: la actitud que encendió las críticas de los guías del Lanín

El documento oficial agrega que el regreso comenzó alrededor de las 4 de la madrugada y que se notificó a la Administración de Parques Nacionales. Durante la bajada, se produjo un nuevo episodio que generó preocupación.

“Unas dos horas después, Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería Nacional Argentina”, indicaron desde la AAGM, marcando un punto clave en el relato.

En cuanto a las versiones difundidas en distintos medios, los guías fueron tajantes: aseguraron que el descenso se realizó en condiciones normales y que Petersen no presentó problemas físicos, ni arritmias, ni síntomas compatibles con un ACV, como se había especulado.

petersen comunicado

Cuál es el dato más fuerte sobre la salud de Christian Petersen tras su internación

Christian Petersen sigue bajo atención médica en el Hospital Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, adonde fue trasladado tras sufrir una descompensación en la base del volcán Lanín.

La noticia se difundió recién una semana después del episodio, y en los primeros días la situación era preocupante. El parte médico oficial mencionó una “falla multiorgánica”.

Transcurridos 10 días desde su ingreso, los reportes más recientes aportan un poco de esperanza. “La salud de Christian Petersen evoluciona. Acabo de hablar con el entorno laboral del chef. Buenas noticias”, publicaron en la web de Radio Mitre.

“Mejora de a poco. En las últimas horas se despertó, lloró y también sonrió. Fue desentubado”, agregaron. Al mismo tiempo, se subrayó que el círculo íntimo expresó su malestar por información que circuló sin respaldo oficial.

En relación con esas versiones, el periodista Juan Etchegoyen señaló: “Lo otro que me informan es que la familia está muy enojada con la prensa por el tratamiento del tema. Textual que me dicen: ‘Lo dieron un poco más por muerto’”.

Es importante remarcar que Petersen permanece acompañado por sus seres queridos, y cada avance, por mínimo que sea, se recibe como un signo alentador.