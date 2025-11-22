Quién es Carlos Presti, el primer militar que estará a cargo de Defensa desde el regreso a la democracia. 

el-teniente-general-carlos-presti-junto-al-presidente-javier-milei-fuerzas-armadas-L7XRCHRSXVHD7FAWQ6BKNQHGSQ Hasta ahora, el ministro designado se desempeñaba como jefe del Estado Mayor General del Ejército.

Quién es Carlos Alberto Presti

Nacido en la Ciudad de Buenos Aires el 23 de junio de 1966, Presti cuenta con más de 40 años de carrera en el ámbito militar. Ingresó al Colegio Militar de la Nación en 1984 y egresó como subteniente de Infantería en 1987, integrando la promoción 118.

A lo largo de su trayectoria, combinó funciones operativas con una sólida formación académica. Es Oficial de Estado Mayor del Ejército, obtuvo el título de Licenciado en Estrategia y Organización en la Escuela Superior de Guerra y también se especializó en Recursos Humanos, clave para la conducción de personal y estructuras complejas.

Embed

Sus destinos y misiones: de Neuquén a Haití

Durante su carrera ocupó múltiples cargos dentro y fuera del país:

Integró el Regimiento de Infantería de Montaña 10, en Neuquén.

Se desempeñó en compañías de comandos y en un regimiento mecanizado.

Fue profesor en Perú.

Comandó el Batallón Conjunto Argentino Haití 18, como parte de la misión de paz de la ONU (MINUSTAH).

Su experiencia en operaciones multinacionales y cooperación internacional se considera un activo relevante para su nuevo rol en Defensa.

De jefe del Ejército a ministro de Defensa

Uno de los hitos más recientes en su carrera fue su designación como jefe del Estado Mayor General del Ejército, cargo al que accedió el 10 de enero de 2024 en reemplazo del general Guillermo Pereda.

G6YjVztWoAAHdeU Será el nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Luis Petri.

Ahora, su nombramiento como ministro lo obligará a dejar esa posición para asumir una función política de alcance nacional. Desde ese lugar deberá: