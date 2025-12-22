Ángel de Brito reveló quién se queda con la conducción de un histórico programa de la televisión

Este lunes, en LAM (América TV), Ángel de Brito sorprendió al revelar quién será la nueva figura al frente de un histórico programa de la televisión argentina.
Un histórico programa de la televisión se prepara para una renovación inesperada en su conducción.
Tras jugar con las panelistas al enigmático, el conductor finalmente dio la noticia: "Quien deja su lugar en la conducción de un clásico de la tele es Andrea Rincón, conductora de TVR (C5N)".
Con su estilo característico, Ángel agregó: "Sale Andreita Rincón, que le mando un beso grande. ¿Y quién entra? Entra una amiga nuestra que me va a matar por contarlo, pero es nuestra querida Marcela Feudale, nueva conductora de TVR".
De esta manera, la reconocida locutora sumará un nuevo desafío en su carrera. Feudale continuará en Duro de domar (C5N) y, además, compartirá la conducción de TVR junto a Juan Di Natale, quien ya forma parte del ciclo.
Para cerrar la primicia, De Brito lanzó con humor, mirando a cámara como si fuera Feudale: "No te felicité por WhatsApp para que no me digas no lo cuentes".
En medio del romance entre Adrián Suar con Rocío Robles, quien terminó dando la sorpresa fue Marcela Feudale al admitir públicamente la atracción que siente por el reconocido actor y productor.
La confesión se produjo meses atrás al aire de LAM (América TV), cuando la panelista reaccionó a una entrevista con Suar. En ese momento, el actor se había mostrado cauto al referirse a Robles y había aclarado que no mantenía una relación amorosa.
"No estoy de novio, el día que esté de novio lo voy a decir. La quiero mucho, es divina e inteligente, gran periodista deportiva", había dicho el Chueco. Luego, al volver al piso y mientras Yanina Latorre compartía detalles de lo que había hablado con Rocío Robles sobre su vínculo con Suar, Feudale hizo referencia a la diferencia de edad entre ambos.
"Hay una diferencia sustanciosa de edad, él es más para mí que para ella", exclamó la panelista entre risas. "Estas envidiosa", observó Latorre. A lo que Ángel de Brito le preguntó directo: "¿Te gusta Suar?".
Sin dudar, Marcela Feudale confesó: "Me encantó siempre. ¡Me encanta! Me divierte, me parece uno de los comediantes más lindos. Me atrae, me gusta".
En ese clima distendido, Yanina Latorre sumó su propia mirada: "Hay una edad con que sea inteligente, gracioso y tenga plata, adentro. Se cuida, es obsesivo, es deportista... Le doy. Igual tengo marido, te lo dejo", cerró entre carcajadas, mientras Feudale asentía divertida.