Ángel de Brito reveló quién se queda con la conducción de un histórico programa de la televisión

Para cerrar la primicia, De Brito lanzó con humor, mirando a cámara como si fuera Feudale: "No te felicité por WhatsApp para que no me digas no lo cuentes".

Embed

¿Quién es el famoso que Marcela Feudale confesó que le encanta desde siempre?

En medio del romance entre Adrián Suar con Rocío Robles, quien terminó dando la sorpresa fue Marcela Feudale al admitir públicamente la atracción que siente por el reconocido actor y productor.

La confesión se produjo meses atrás al aire de LAM (América TV), cuando la panelista reaccionó a una entrevista con Suar. En ese momento, el actor se había mostrado cauto al referirse a Robles y había aclarado que no mantenía una relación amorosa.

"No estoy de novio, el día que esté de novio lo voy a decir. La quiero mucho, es divina e inteligente, gran periodista deportiva", había dicho el Chueco. Luego, al volver al piso y mientras Yanina Latorre compartía detalles de lo que había hablado con Rocío Robles sobre su vínculo con Suar, Feudale hizo referencia a la diferencia de edad entre ambos.

"Hay una diferencia sustanciosa de edad, él es más para mí que para ella", exclamó la panelista entre risas. "Estas envidiosa", observó Latorre. A lo que Ángel de Brito le preguntó directo: "¿Te gusta Suar?".

Sin dudar, Marcela Feudale confesó: "Me encantó siempre. ¡Me encanta! Me divierte, me parece uno de los comediantes más lindos. Me atrae, me gusta".

En ese clima distendido, Yanina Latorre sumó su propia mirada: "Hay una edad con que sea inteligente, gracioso y tenga plata, adentro. Se cuida, es obsesivo, es deportista... Le doy. Igual tengo marido, te lo dejo", cerró entre carcajadas, mientras Feudale asentía divertida.