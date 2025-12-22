Quilmes: incidentes durante una protesta contra la privatización del estacionamiento medido
Se produjeron enfrentamientos entre efectivos policiales y manifestantes ante la iniciativa de la municipalidad de regular la labor de los cuidacoches.
Incidentes entre la Policía y manifestantes en una protesta contra la privatización del estacionamiento medido.
Momentos de tensión e incidentes se registraron este lunes por la mañana en las inmediaciones de la Municipalidad de Quilmes, mientras en el interior del edificio los miembros del Concejo Deliberante debatían un proyecto de ordenanza para regular la actividad de los denominados “trapitos” y avanzar con el estacionamiento medido en el distrito.
El Concejo Deliberante funciona en el mismo edificio que la comuna, ubicado en la intersección de Alberdi y Paz, donde se concentraron manifestantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) que marchaban en contra de una ordenanza para privatizar el estacionamiento.
Mientras dentro del recinto legislativo se debatía el proyecto, los uniformados avanzaron con gases lacrimógenos sobre "trapitos" e integrantes de la organización gremial, que denunció que "hay heridos con balas de goma, hospitalizados y detenidos".
En ese marco, su fundador, Juan Grabois, cargó contra la intendencia, actualmente a cargo de Eva Mieri tras el pedido de licencia de Mayra Mendoza debido a su elección como diputada provincial, y advirtió que "pegarle a los laburantes dos días antes de Navidad es de garca, lo haga quien lo haga".
En tanto, desde el gobierno local precisaron en un comunicado que "ante las reiteradas denuncias de los vecinos y vecinas de Quilmes por los inconvenientes generados por los cuidacoches (comúnmente llamados trapitos), se está trabajando para ordenar el estacionamiento" y aseguraron que "se van a contemplar a los trabajadores o cuidacoches preexistentes". Sin embargo, desde la UTEP señalan que se trata de "despidos encubiertos", según consignó El Diario AR.
Luego de los incidentes, a través de una publicación en la red social X, Grabois consideró "lamentable" el papel del municipio al habilitar junto a los efectivos policiales "la represión de militantes y trabajadores" que protestaban por una iniciativa que consideró "amañada".
"Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF (Movimiento Derecho al Futuro) me la paso por las bolas", señaló el diputado nacional, en alusión a las diferencias entre el espacio en el que se referencia Mendoza y el que responde a Axel Kicillof y alertó: "Cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna, se cruza una línea roja".
Además, precisó que "detuvieron a Amanda, que estaba haciendo la cobertura de prensa" y exigió su libertad, a la vez que deseó "que estos compañeros gobernantes reflexionen" ya que "la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder".
"Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre", concluyó el también ex precandidato a Presidente.