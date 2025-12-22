Quilmes: incidentes durante una protesta contra la privatización del estacionamiento medido

En tanto, desde el gobierno local precisaron en un comunicado que "ante las reiteradas denuncias de los vecinos y vecinas de Quilmes por los inconvenientes generados por los cuidacoches (comúnmente llamados trapitos), se está trabajando para ordenar el estacionamiento" y aseguraron que "se van a contemplar a los trabajadores o cuidacoches preexistentes". Sin embargo, desde la UTEP señalan que se trata de "despidos encubiertos", según consignó El Diario AR.

Luego de los incidentes, a través de una publicación en la red social X, Grabois consideró "lamentable" el papel del municipio al habilitar junto a los efectivos policiales "la represión de militantes y trabajadores" que protestaban por una iniciativa que consideró "amañada".

grabois

"Aclaro que la interna entre La Cámpora y el MDF (Movimiento Derecho al Futuro) me la paso por las bolas", señaló el diputado nacional, en alusión a las diferencias entre el espacio en el que se referencia Mendoza y el que responde a Axel Kicillof y alertó: "Cuando la soberbia política deriva en la clausura del diálogo social en un contexto de hambruna, se cruza una línea roja".

Además, precisó que "detuvieron a Amanda, que estaba haciendo la cobertura de prensa" y exigió su libertad, a la vez que deseó "que estos compañeros gobernantes reflexionen" ya que "la posición en una estructura no le da patente de corso a nadie para abusar del poder".

"Es inevitable que cuando la miseria campea haya conflictos locales y provinciales. Espero que este abordaje represivo y cruel no se haga costumbre", concluyó el también ex precandidato a Presidente.