Carlos Presti juró como Ministro de Defensa: quiénes lo acompañarán

La agenda inmediata de Presti incluye la reorganización del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad I(OSFA), que arrastra problemas financieros y demoras en las prestaciones.

En la Agencia Logística de la Defensa, pieza clave para adquisiciones, equipamiento, transporte y suministros, asumirá el general de brigada Carlos Horacio Martín, ex director nacional de Planeamiento y Estrategia. Su experiencia en compras y modernización será central en los planes que el Ejecutivo proyecta para los próximos meses.

En paralelo, el licenciado Guillermo Madero continuará como jefe de Gabinete de Asesores. Su rol en áreas de defensa civil y emergencias durante la gestión de Petri garantiza continuidad administrativa.

La Secretaría de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa seguirá bajo la responsabilidad de Mario Katzenell. En tanto, el coronel de Intendencia Ariel Andrés Mira Peña quedará a cargo de la Administración, un área decisiva para la proyección presupuestaria.

La reorganización de las FF.AA.

La llegada de Presti se da en simultáneo con un profundo reordenamiento en la cúpula de las Fuerzas Armadas. El Estado Mayor Conjunto vuelve a quedar bajo control de la Armada Argentina por primera vez en treinta años, con el vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare como nuevo jefe. Lo secundará el general de brigada Sergio Jurczyszyn, hasta ahora al frente de la Fuerza de Despliegue Rápido. El brigadier general Xavier Isaac pasará a retiro.

En el Ejército, la jefatura quedará a cargo del general Oscar Santiago Zarich, proveniente de la Dirección de Adiestramiento y Alistamiento. La Armada será comandada por el vicealmirante Juan Carlos Romay, tras el retiro de cuatro almirantes, entre ellos Carlos María Allievi. En la Fuerza Aérea, el brigadier mayor Gustavo Javier Valverde fue ratificado en su cargo, con un rol clave en la incorporación de los F-16, que aterrizaron en el país la semana pasada.