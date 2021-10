Caso Nisman: la ruta del dinero y el misterioso auto que quedó estacionado en Le Parc

Todo comenzó con el hallazgo de una cuenta no declarada en el exterior en el banco Merrill Lynch de Nueva York, con operaciones sospechosas por al menos 666.690 dólares.

Esa cuenta habría sido el vehículo financiero para poder acceder a otros bienes que hoy están en la mira de los investigadores.

La medida judicial, a la que tuvo acceso A24.com, afecta a “Inmuebles en ‘Pueblomio Chacras de Manantiales’ a nombre de Sara Garfunkel, por un valor de U$D 288.035”.

También a “operaciones sospechosas realizadas en la cuenta 5V3-50653 del Merril Lynch Bank of América a nombre de Garfunkel, Diego Lagomarsino, Sandra Nisman -apoderado Alberto Nisman- por un valor de U$S 666.690, en la que Claudio Picón hizo un depósito de alrededor de U$S 200.000”.

Del mismo modo, fueron inhibidos los fondos utilizados para hacer a “pagos por el valor de $1.208.443,998 al Fideicomiso Dorrego 1771, por el cual se ha abierto una cuenta en el Banco Ciudad a disposición de este Tribunal, en la que se ha depositado por parte del fiduciario la suma de $1.545.974,00”.

Finalmente, también la decisión de Ercolini alcanzó a un auto que Nisman usaba y que quedó estacionado en Le Parc tras su muerte. “El Audi Q3 por un valor de $369.740 a mayo de 2013 -valor actual, $6.835.972,42 conforme precio dólar oficial a esa fecha de $5.26, a nombre de Picón, quien lo detenta en carácter de depositario judicial”, sostiene el fallo judicial.

El empresario Picón jamás pudo explicar porque le había prestado el auto al fiscal Nisman, mucho menos el depósito bancario en el exterior.

Mientras tanto, en las últimas horas también se conoció la decisión de la Cámara Federal que, en voto dividido, confirmó el procesamiento del manager de modelos Leandro Santos por el delito de amenazas agravadas.

La historia tuvo como denunciante a la modelo Florencia Cocucci, una chica que viajó con Nisman a Cancún y sostuvo que recibió amenazas para que no declare en la justicia su vínculo íntimo con el funcionario con la presunta intermediación de Santos.