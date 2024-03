Causa Seguros: buscan pruebas contra Alberto Fernández mientras un empresario se presentó diciendo que "había un error"

Todas las medidas fueron pedidas con carácter de urgente.

Uno de los mencionados en el expediente, el empresario Juan Manuel Manganaro, CEO el GRUPO GAMAN, aseguró no “entender porque se lo vincula como acreedor del expresidente” y al cierre de esta semana se presentó en los tribunales de Retiro con un escrito al que tuvo acceso A24.com.

“Se habría mencionado en este proceso una eventual relación con el expresidente Alberto Fernández, de quien sería su supuesto acreedor. Evidentemente se trata de un error producto de una desacertada interpretación de las declaraciones impositivas del ex presidente. Una mera constatación de la pública declaración de bienes personales del mandatoario saliente permite acreditar que no surge ninguna relación con el suscripto ni con el grupo que presido, siendo sus acreedores terceras personas con quien no mantengo ninguna relación comercial o personal”, indica el documento presentado por los abogados del empresario.

Quién es María Cantero, la secretaria de Alberto Fernández

Del mismo modo pidieron que todo sea constatado sus dicho con la AFIP o a la Oficina Anticorrupción.

La maniobra bajo investigación tiene punto de inicio a fines de 2021, cuando el presidente Alberto Fernández ordenó que todos los seguros estatales tenían que pasar por Nación Seguros que, a su vez, “contrataba a un broker y a empresas privadas”, sostiene la denuncia inicial.

La justicia quiere saber cómo fueron las contrataciones en el ANSES. Pero también la imputación fiscal sostiene que: “Ese mismo esquema de intermediación había sido replicado en el Ministerio de Seguridad de la Nación, en tanto los convenios allí firmados”.

El expresidente sostuvo en una extensa entrevista en Radio La Red que "el decreto que firmó el 2 de diciembre de 2021 justamente elimina la figura del intermediario para evitar negociados”.

En las próximas horas, Fernández estaría viajando a México por un compromiso académico.