La estrategia de Juntos por el Cambio en contra de Cecilia Moreau

El inicio de la sesión preparatoria está previsto para las 11 de hoy. Si bien estaba todo dado para la ratificación de la referente del Frente Renovador como máxima autoridad del cuerpo, el panorama parece haber rotado 180 grados en cuestión de horas.

Así las cosas, es probable que la sesión dure mucho más tiempo del esperado, ya que si el oficialismo consigue quórum, Juntos por el Cambio buscará embarrar el debate con múltiples intervenciones de protesta por la actuación de Moreau a propósito de las designaciones al Consejo de la Magistratura.

consejo-magistratura.jpg Cecilia Moreau frenó los nombramientos de representantes de la Cámara baja para el Consejo de la Magistratura (Foto: NA)

En este marco, la sesión, que estaba prevista para las 13 se correría para más avanzada la tarde, e incluso hay quienes en la oposición dudan que vaya a realizarse con el recrudecimiento del conflicto.

En este orden y antes del inicio de la sesión, habrá una conferencia de prensa de las autoridades del interbloque JxC para explicar la postura de retacear el quórum y votar en contra de la continuidad de Moreau como titular del cuerpo.

La decisión de Moreau que despertó la bronca de Juntos por el Cambio

Cecilia Moreau frenó los nombramientos de los legisladores en el Consejo de la Magistratura, luego del fallo de juez en lo contencioso-administrativo federal Martín Cormick, que impugnó la designación de la radical Roxana Reyes por la segunda minoría de Diputados, al considerar que Juntos por el Cambio ya tenía cubierta su representación por la primera minoría con el nombramiento de Álvaro González (PRO).

La determinación de dejar sin efecto aquella resolución que nominaba a Rodolfo Tailhade, Vanesa Siley, Álvaro González y Reyes contrarió a Juntos por el Cambio, que salió con los tapones de punta y acusó a Moreau de cometer "abuso de autoridad" y "atropello institucional".

Cecilia Moreau1.jpg JxC va en contra de la reelección de Cecilia Moreau como presidenta de la Cámara de Diputados (Foto: archivo).

Y denunciaron que "la decisión de Moreau es contradictoria y se presta a los deseos de Cristina Kirchner de entorpecer la jura de diputados en el Consejo de la Magistratura, equiparando la situación de Diputados a Senadores".

Fuegos cruzados por la embestida de JxC

Advertido de esta ofensiva opositora contra la presidenta de Diputados, el bloque oficialista comandado por el santafesino Germán Martínez emitió un comunicado de apoyo enérgico a las decisiones tomadas por ella que derivaron en el escándalo.

"Las decisiones de apelar el reciente fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11 y de firmar una resolución, suspendiendo la designación de integrantes de esta H. Cámara al Consejo de la Magistratura, son institucionalmente correctas y plenamente ajustadas a derecho", manifestó la bancada del Frente de Todos.

Según expresaron, "urge empezar a ordenar lo que la Corte Suprema de Justicia de la Nación desordenó con el fallo de diciembre de 2021, en el que emplazó al Congreso y repuso la vigencia de una ley derogada".

636be9e44fa84.11.2022 foto prensa diputados_1200.jpg JxC dará una conferencia de prensa en repudio de la maniobra de Cecilia Moreau (Foto: Télam).

"Por lo anteriormente expuesto, consideramos que no hay motivo alguno para que el interbloque de Juntos por el Cambio descalifique el accionar de la Presidenta de la Cámara y recurra a críticas políticas infundadas, de claro corte misógino", manifestaron.

Haciéndose eco de esta respuesta política del Frente de Todos, la vicepresidenta del bloque de la UCR, Karina Banfi, explicó que "no hay misoginia" en la postura de Juntos por el Cambio de rechazo a Moreau.

"No hay misoginia. Violar las instituciones no es un tema de géneros. El kirchnerismo somete a una tensión inusitada a la República desde la Presidencia de la Cámara de Diputados que ostenta una mujer. No tenemos dudas de que un diputado varón también habría obedecido a CFK", argumentó.