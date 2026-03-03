Comenzó el juicio por el hundimiento del ARA San Juan: cuatro ex jefes de la Armada en el banquillo

El abogado Luis Tagliapietra, quien representa a los 32 familiares agrupados en la querella, sostuvo que “se está llevando a cabo la lectura de la creación y se le dará la palabra a las distintas partes, por si alguna tiene que formular cuestiones preliminares".

"El tribunal deberá resolver, en su defecto, y seguramente con eso se cumplirá la jornada de hoy. Mañana sí continúa el juicio con la producción de testimonios”, indicó en declaraciones a la prensa.

La disputa de la sede del debate

La sede del debate fue motivo de una fuerte disputa judicial. Finalmente, en octubre de 2025, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió que el juicio se realizara en Río Gallegos.

Los jueces Mariano Borinsky y Gustavo Hornos rechazaron los planteos que pretendían trasladar el proceso a Mar del Plata o a los tribunales de Comodoro Py. Argumentaron que el hecho ocurrió en alta mar, fuera de los límites territoriales ordinarios, y que ante la incertidumbre sobre el lugar exacto del delito debía mantenerse la intervención del tribunal de origen.

“La ley es nítida al determinar que la competencia territorial por hechos delictivos ocurridos en alta mar es la del juez del primer puerto argentino al que arribe el buque. Pero en este caso, la tragedia radica en que, tristemente, el submarino no arribó a puerto alguno”, señalaron.

los-familiares-de-los-44-marinos-que-murieron-en-el-naufragio-del-submarino-en-2017-habian-denunciado-seguimientos-y-recoleccion-de-datos-personales-entre-2017-y-2018-foto-netflix-YROPM7VBDBGDRFEUVRAG6SFLOE Los familiares de los 44 marinos que murieron en el naufragio del submarino, en 2017.

Los camaristas también advirtieron que un nuevo cambio de sede implicaría una dilación injustificada en una causa que lleva años de espera. Subrayaron la necesidad de brindar una respuesta “adecuada y pronta” a los imputados, a los familiares de las víctimas y a la sociedad.

Quiénes son los acusados y qué se juzga

Serán juzgados por el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz:

Claudio Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos.

Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento Naval.

Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos.

Hugo Miguel Correa, ex jefe del Departamento de Operaciones.

Un juicio sin responsables políticos

El inicio del debate oral se produce sin la presencia de ex funcionarios políticos entre los acusados ni como testigos. Días después de que Casación definiera la sede del juicio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri y de los ex titulares de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en la causa por presunto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan.

Los familiares habían denunciado seguimientos y recolección de datos personales entre 2017 y 2018, en el marco de sus reclamos de justicia. La investigación se inició tras el hallazgo de documentos en la sede de la AFI en Mar del Plata, donde constaban informes y registros sobre actividades públicas de los familiares.

En 2021, el juez federal de Dolores, Martín Bava, procesó a los acusados al considerar que las tareas de inteligencia buscaban incidir en el escenario político e institucional. Sin embargo, en julio de 2022 la Cámara Federal porteña revocó esos procesamientos al entender que las acciones se encuadraban en tareas de seguridad presidencial.

Posteriormente, Casación ratificó esa decisión y sostuvo que no existió espionaje ilegal, ya que la información recopilada era de carácter público y respondía a la necesidad de garantizar la seguridad del entonces presidente. La Corte Suprema rechazó los planteos de las querellas y dejó firme el cierre del caso.

descartan-reflotar-el-ara-san-juan-expertos-aseguran-que-es-una-mision-casi-imposible-KVHGJ2RDHJFXZCITPSNNHTIOYI La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme el sobreseimiento del expresidente Mauricio Macri.

La tragedia que marcó a la Argentina

El hundimiento del ARA San Juan ocurrió el 15 de noviembre de 2017 tras una explosión en sus baterías mientras navegaba en el Atlántico Sur. La nave desapareció con 44 tripulantes a bordo y fue localizada un año después a más de 900 metros de profundidad.

La tragedia generó una de las búsquedas más extensas y complejas de la historia naval argentina y provocó una profunda conmoción social y política.

Ahora, casi nueve años después, el juicio oral busca establecer responsabilidades penales en la cadena de mando militar y determinar si hubo negligencia en los controles, el mantenimiento o la toma de decisiones que pudieron haber evitado el desenlace fatal.

Para los familiares de los 44 marinos, el inicio del debate representa un nuevo capítulo en una larga lucha por verdad y justicia.