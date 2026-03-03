Nahuel Gallo cenó con su familia tras 448 días: "Vamos a denunciar los crímenes de lesa humanidad"
El gendarme permanece en el Edificio Centinela donde se recupera tras estar encerrado en Venezuela. “Cuando él esté listo para compartir su historia”, anticipó su esposa sobre las medidas judiciales.
Nahuel Gallo cenó con su familia tras 448 días.
El gendarme argentino Nahuel Gallo continúa con su recuperación médica en el Edificio Centinela de la Gendarmería Nacional Argentina tras regresar al país luego de permanecer 448 días detenido en Venezuela. Mientras avanza su evaluación psicofísica, pudo reencontrarse con su familia y compartir un momento íntimo que su esposa decidió mostrar en redes sociales.
María Alexandra Gómez publicó una imagende la primera cena que tuvieron junto a su hijo y contó que el propio Gallo eligió el menú: carne asada argentina. “Así pasamos la noche de ayer. Nahuel pidió algo que extrañaba con todo su corazón: carne asada argentina. Estuvimos los tres juntos después de tanto tiempo separados”, escribió.
La esposa del gendarme explicó que el proceso de recuperación es lento y que la prioridad absoluta es la salud física y emocional del efectivo. “Nahuel Gallo merece respeto. La situación que vivió durante tanto tiempo en Venezuela fue desgastante y dolorosa no solo para él, sino también para nosotros como familia. No fueron dos ni tres días… fueron 448 días”, expresó.
También aseguró que durante el cautiverio se le negó deliberadamente la atención médica. “Nahuel está en un proceso de recuperación. Su salud es lo primero. Durante 14 meses se la negaron deliberadamente mientras estaba en cautiverio. Ahora tiene que sanar, paso a paso”, agregó.
Estudios médicos y seguimiento en Gendarmería
Actualmente Gallo permanece alojado en el Edificio Centinela, donde se somete a un riguroso protocolo de estudios médicos y psicológicos supervisado por especialistas de la Gendarmería.
Según trascendió, el gendarme está siendo sometido a diversos análisis clínicos para evaluar las consecuencias físicas y emocionales que dejó su prolongada detención. El seguimiento incluye:
estudios clínicos generales
radiografías y tomografías
resonancias magnéticas
evaluaciones nutricionales
controles psicológicos
exámenes oftalmológicos
Uno de los controles recientes se realizó en el Hospital Militar Central, donde se le practicó una tomografía.
Fuentes cercanas a la familia indicaron que el proceso se realiza en un entorno controlado y con acceso restringido, sin contacto con la prensa por recomendación de los profesionales.
Una denuncia que llegará cuando esté preparado
La familia también adelantó que denunciarán las condiciones de cautiverio que vivió Gallo en Venezuela, aunque aclararon que lo harán cuando el propio gendarme esté preparado para contar su experiencia públicamente.
“Cuando él lo considere prudente y esté listo para compartir su historia, vamos a denunciar esos crímenes de lesa humanidad y exigir justicia, no desde el odio, sino desde la convicción profunda de que la verdad y la justicia son indispensables para la dignidad humana”, afirmó su esposa.
Reconocimiento institucional y futuro incierto
Durante su permanencia en Buenos Aires, Gallo recibió visitas de autoridades de la Gendarmería y participó de un almuerzo institucional con los jefes de la fuerza, en un gesto de respaldo tras su regreso.
Las autoridades también evalúan la posibilidad de otorgarle una condecoración, ya que oficialmente es considerado víctima de una detención ilegítima.
En paralelo, se analizan aspectos administrativos y personales que quedaron pendientes durante su cautiverio, desde cuestiones salariales hasta obligaciones impositivas. “Hay muchas cosas que resolver”, indicaron fuentes cercanas.
Otro punto en estudio es su futuro destino dentro de la fuerza. Gallo está asignado actualmente a Mendoza, aunque no se descarta un traslado definitivo a Buenos Aires.