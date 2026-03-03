Carmiña estalló contra todos por la suciedad y el desorden en la casa de Gran Hermano

En su relato, también cuestionó las costumbres de convivencia de varios participantes: “Me impresiona cómo la gente muestra acá lo sucia que es en su casa. Y ponele que en tu casa no sos ordenado, pero acá, por respeto, venís a ser ordenado”. Según contó, la ropa interior desparramada y los pelos en la ducha se volvieron una postal cotidiana que ya no está dispuesta a tolerar.

Sin embargo, el descargo tomó un tinte aún más personal cuando apuntó directamente contra Toti. Para Carmiña, su compañera se siente con autoridad dentro del juego por su popularidad en redes. “'¡Ay, yo soy famosa porque me hice viral discutiendo con la policía!' ¿Qué? ¿Eso te parece ser famosa? O sea, ¿eso es fama? ¿Y el éxito dónde está?”, lanzó sin anestesia.

Y redobló la apuesta con una reflexión que dejó la tensión al máximo: “Una cosa es tener fama, otra cosa es tener éxito. Te metiste acá ¿para qué? Para tener seguidores y vivir en el mundo de las redes y en la vida real no sos nadie”.

Con este explosivo descargo, la casa quedó nuevamente en el ojo de la tormenta. Entre suciedad, egos y pases de factura, la convivencia parece estar entrando en su etapa más áspera.

Cuál fue la angustiante confesión de Juani Car sobre el vacío de sus compañeros en Gran Hermano

La convivencia en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) ya empezó a mostrar grietas y, a apenas una semana del arranque, los climas densos dejaron de disimularse. Esta vez, el foco estuvo puesto en Juani Car, que expuso su costado más sensible en una charla íntima que dejó al descubierto su malestar.

El escenario fue inesperado: el pasillo del baño. Allí, lejos del ruido general, Yanina Zilli notó su semblante apagado y se acercó sin vueltas. "¿Estás mal, mi amor? ¿Qué es lo que te afectó tanto?", le preguntó con preocupación. La respuesta del actor no tardó en llegar y estuvo atravesada por la angustia.

Juani explicó que todo se originó a partir de un comentario relacionado con Lucero, el último eliminado, y por la actitud que percibió después en el grupo. "Sentía que todos estaban como para un lado y yo solamente fui con alguien que está solo", expresó, dejando en claro que actuó desde la empatía y no desde una jugada estratégica.

Aunque Yanina intentó tranquilizarlo, destacando que es una persona "correcta y educada" y asegurándole que nadie lo dejaría afuera por su forma de vincularse, él fue tajante al describir lo que siente en la casa: "Una cosa es lo que vos decís... pero después me siento en un lugar y no soy parte, y se callan". Para él, hay silencios que pesan más que cualquier discusión.

Lejos de minimizar lo ocurrido, reconoció cuánto lo afectó la situación: "Me lo tomé re contra personal", admitió. Y profundizó sobre cómo cree que lo ven sus compañeros: "Para muchos voy pimponeando, pero es que voy conociendo a todos. Uno trata de ser parte, pero me cuesta".

Con palabras de contención, Yanina Zilli lo alentó a soltarse y a disfrutar la experiencia "estés con quien estés". Ahora, la incógnita es si Juani logrará romper esa sensación de aislamiento que lo atraviesa o si la distancia con el grupo seguirá creciendo dentro de la casa más famosa del país.