La terminante respuesta de Ernestina Pais sobre el supuesto accidente: "Estoy..."

Mientras tanto, el episodio sigue generando repercusión, sobre todo por tratarse de una figura pública que en otras oportunidades habló abiertamente de sus conflictos personales y de su lucha contra las adicciones.

Qué dijeron sobre el supuesto choque de Ernestina Pais

Un incidente vial ocurrido en la tarde del 3 de marzo en Vicente López tuvo como protagonista a Ernestina Pais y rápidamente generó repercusión. El hecho se registró sobre la Avenida del Libertador al 600, entre General Juan Gregorio Las Heras y General Juan Lavalle, una zona de alto tránsito del distrito.

De acuerdo con la información que comenzó a circular, la conductora habría estado involucrada en un impacto con otro vehículo. Aunque no se reportaron heridos, la presencia policial y de agentes de tránsito derivó en un momento de tensión cuando se intentó realizar el control de alcoholemia correspondiente.

Siempre según los testimonios difundidos, Pais argumentó que estaba bajo tratamiento médico y que por esa razón no podía someterse a la prueba. La negativa a realizar el test —que en la provincia de Buenos Aires puede considerarse equivalente a un resultado positivo— sumó un nuevo condimento a la escena. Además, la periodista habría sostenido que no existió tal choque.

Quien aportó detalles fue el periodista Gianluca Chaet en el programa A la Tarde (América TV), donde relató: "No vi a Ernestina manejando. Me tomaron como testigo junto a otra persona que estaba por la zona. Ella estaba después de un posible accidente con un Alfa Romeo, en un presunto estado de alcoholemia. Me llamaron de testigo porque estaban teniendo problemas con ella, ya que se quería ir del lugar".

En relación con el control, agregó: "No sé cómo habría sido el accidente. Vi que se negó a hacerse el test de alcoholemia. Lo que escuché fue que no podía hacérselo porque tenía problemas con un medicamento".

"No había ningún control. La persona que manejaba el Alfa Romeo, que habría recibido el impacto, llamó a la policía porque Ernestina tenía olor a alcohol, según lo que dijo ella. El accidente yo no lo vi. Presencié a las personas pasándose los datos, a la policía sacando fotos de los autos y aguardando que llegaran los agentes de tránsito para hacer el control pertinente", amplió el contexto de la situación.

Respecto al estado anímico de la conductora, señaló que "estaba angustiada, nerviosa. No tuve contacto con ella, fue más con la policía y la persona del Alfa Romeo".

Finalmente, sobre cómo habría concluido el procedimiento, cerró: "Parece que le retuvieron el auto. Después que me retiré de firmar el acta, dijeron que se lo iban a retener".