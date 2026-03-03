La terminante respuesta de Ernestina Pais sobre el supuesto accidente: "Estoy..."

Luego de que comenzara a circular la versión de que Ernestina Pais habría protagonizado un choque en Vicente López y que incluso se habría negado a realizarse el test de alcoholemia, la periodista decidió hablar y dar su versión de los hechos.
Ver las ultimas noticias en a24.com
Ernestina Pais habló sobre el choque en el que se la involucró durante la tarde de este 3 de marzo, ocasión en la que además habría evadido el control de alcoholemia.
Luego de que comenzara a circular la versión de que Ernestina Pais habría protagonizado un choque en Vicente López y que incluso se habría negado a realizarse el test de alcoholemia, la periodista decidió hablar y dar su versión de los hechos.
Según explicó, el episodio ocurrió en medio de una situación confusa que rápidamente tomó estado público. Pais aseguró que de ninguna manera chocó como circuló y que, por ende, en ningún momento buscó escapar del lugar, sino que se trató de un malentendido que se fue desvirtuando con el correr de las horas.
"Estoy en casa. Ya 'chocar'. Estoy en casa, ni idea. Beso", leyó Luis Bremer al aire de A la Tarde (América TV) la conversación que mantuvo con la periodista.
Mientras tanto, el episodio sigue generando repercusión, sobre todo por tratarse de una figura pública que en otras oportunidades habló abiertamente de sus conflictos personales y de su lucha contra las adicciones.
Un incidente vial ocurrido en la tarde del 3 de marzo en Vicente López tuvo como protagonista a Ernestina Pais y rápidamente generó repercusión. El hecho se registró sobre la Avenida del Libertador al 600, entre General Juan Gregorio Las Heras y General Juan Lavalle, una zona de alto tránsito del distrito.
De acuerdo con la información que comenzó a circular, la conductora habría estado involucrada en un impacto con otro vehículo. Aunque no se reportaron heridos, la presencia policial y de agentes de tránsito derivó en un momento de tensión cuando se intentó realizar el control de alcoholemia correspondiente.
Siempre según los testimonios difundidos, Pais argumentó que estaba bajo tratamiento médico y que por esa razón no podía someterse a la prueba. La negativa a realizar el test —que en la provincia de Buenos Aires puede considerarse equivalente a un resultado positivo— sumó un nuevo condimento a la escena. Además, la periodista habría sostenido que no existió tal choque.
Quien aportó detalles fue el periodista Gianluca Chaet en el programa A la Tarde (América TV), donde relató: "No vi a Ernestina manejando. Me tomaron como testigo junto a otra persona que estaba por la zona. Ella estaba después de un posible accidente con un Alfa Romeo, en un presunto estado de alcoholemia. Me llamaron de testigo porque estaban teniendo problemas con ella, ya que se quería ir del lugar".
En relación con el control, agregó: "No sé cómo habría sido el accidente. Vi que se negó a hacerse el test de alcoholemia. Lo que escuché fue que no podía hacérselo porque tenía problemas con un medicamento".
"No había ningún control. La persona que manejaba el Alfa Romeo, que habría recibido el impacto, llamó a la policía porque Ernestina tenía olor a alcohol, según lo que dijo ella. El accidente yo no lo vi. Presencié a las personas pasándose los datos, a la policía sacando fotos de los autos y aguardando que llegaran los agentes de tránsito para hacer el control pertinente", amplió el contexto de la situación.
Respecto al estado anímico de la conductora, señaló que "estaba angustiada, nerviosa. No tuve contacto con ella, fue más con la policía y la persona del Alfa Romeo".
Finalmente, sobre cómo habría concluido el procedimiento, cerró: "Parece que le retuvieron el auto. Después que me retiré de firmar el acta, dijeron que se lo iban a retener".