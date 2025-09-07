¿Cómo les fue a Kicillof y a Milei en disputa por las bancas de la Legislatura bonaerense?

Embed

Un reparto que afianza al oficialismo y reordena la oposición

Los resultados consolidan a Fuerza Patria como la principal fuerza legislativa en la provincia más populosa del país. Aunque no alcanza por sí sola la mayoría absoluta, el bloque oficialista logró conservar la primera minoría, lo que le otorga capacidad de negociación en ambas cámaras.

La Libertad Avanza, por su parte, logró una expansión significativa respecto a su performance anterior. En ambas cámaras, la fuerza mantiene la misma cantidad de bancas que ya poseía, sin variación en los escaños.

El Frente de Izquierda, con representación en Diputados pero no en el Senado, mantiene una presencia testimonial en la Legislatura. Su desempeño fue similar al de elecciones anteriores, sin avances notorios.

La categoría "Otros", donde se agrupan partidos provinciales o listas vecinales, consiguió tres bancas en Diputados pero ninguna en el Senado. La atomización del voto en este segmento no alcanzó para torcer el reparto general de escaños.

A pesar de la derrota, La Libertad Avanza queda consolidada como segunda fuerza en la Legislatura, mientras que el resultado refuerza el poder territorial de Kicillof y anticipa una Legislatura polarizada donde el Ejecutivo provincial podría avanzar en sus iniciativas con mayor margen de maniobra.