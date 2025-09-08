En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Elecciones 2025
Javier Milei
Elecciones 2025

Milei en shock redefine la estrategia de cara a octubre y se profundiza la interna en el Gobierno por la derrota

Milei subió al escenario al asesor Santiago Caputo y se abre el pase de facturas en el Gobierno por los “errores políticos” en el armado de Karina, Pareja y los Menem.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Javier Milei admitió la derrota frente al kirchnerismo y se abre una dura interna en el oficialismo de cara a las elecciones del 26 de octubre. Foto: captura desde el Bunker de LLA en Gonnet

Javier Milei admitió la derrota frente al kirchnerismo y se abre una dura interna en el oficialismo de cara a las elecciones del 26 de octubre. Foto: captura desde el Bunker de LLA en Gonnet, La Plata.

Shockeado por la derrota con una diferencia de más de 13 puntos frente al kirchnerismo, el presidente Javier Milei reconoció que este domingo en la provincia de Buenos Aires perdió la estrategia política de confrontación extrema. Fue el camino elegido por por la jefa de LLA, Karina Milei y sus laderos políticos, Sebastián Pareja y Eduardo Lule Menem, para imponer los colores y candidatos propios, sin mirar que más allá de la grieta. Los bonaerenses votaron con las necesidades económicas y en contra de la confrontación permanente.

Leé también La derrota de Milei fue mayor a la esperada y se abre un escenario de incertidumbre hasta octubre
Javier Milei, durante el discurso en el que reconoció la derrota (Foto: Reuters).

El gobierno con Milei se mostró sorprendido por el resultado. Esperaba perder por no más de 5 puntos, pero decidió “dar la cara a la derrota” y prometió una “autocrítica” como primer paso pensando en la necesidad de llevar calma a los mercados el día después de haber apostado todo el capital político a esta elección.

Milei habló para la interna del gobierno y a los mercados. Con dos objetivos claros: intentó llevar calma para evitar un efecto de incertidumbre, como ocurrió en agosto de 2019 luego de la derrota de Mauricio Macri en las PASO, que derivó en una fuerte corrida cambiaria. Para eso, el presidente ratificó que “no cambiará ni un milímetro el rumbo económico” y que redoblará la defensa del equilibrio fiscal y las políticas monetaria, cambiaria y de ajuste en el Estado.

Y por otro, Milei prometió “corregir los errores políticos” de esta campaña, para “construir un triunfo en las elecciones nacionales del 26 de octubre”. A la vez que buscó relativizar la derrota al hablar del resultado de este domingo como "un piso para LLA y un techo para el kirchnerismo” y adelantó que buscará acercarse a posibles aliados que fueron dejados de lado en esta elección.

¿El ascenso de Santiago Caputo ante la derrota de Karina Milei?

LA PRIMERA REACCIÓN DE MILEI LUEGO DEL RESULTADO ELECTORAL: "HOY TUVIMOS UNA CLARA DERROTA"
LA PRIMERA REACCIÓN DE MILEI LUEGO DEL RESULTADO ELECTORAL: "HOY TUVIMOS UNA CLARA DERROTA"

Después de más de una hora de hermético silencio en el escenario del búnker de La Libertad Avanza en La Plata, el presidente Javier Milei ordenó subir al escenario al armador bonaerense, Sebastián Pareja -fuertemente enfrentado a su asesor Santiago Caputo- para que se haga cargo de la derrota.

Así, Pareja, fue el primero en “dar la cara y admitir la derrota” y reconocer los errores en “comunicación” que alejó a posibles socios y aliados del PRO y del radicalismo que terminaron armando un frente alternativo a la grieta que representó LLA.

Se refirió sin nombrarlos, al frente “Somos” que terminó conformando una tercera fuerza a nivel provincial, llevándose 5 puntos clave que podría haber sumado al gobierno nacional en la pelea contra el kirchnerismo para cumplir el objetivo de mínima, que era una derrota por menos de 10 puntos. Luego Milei subió al escenario rodeado por Karina Milei y Santiago Caputo, que por primera vez apareció en un acto de este tipo.

Javier Milei con Santiago Caputo y Patricia Bullrich en el escenario de LLA

Pero Milei prefirió atribuir la derrota a la debilidad política frente al aparato del estado que atribuyó al peronismo bonaerense, incluyendo al gobierno de Axel Kicillof y los intendentes de los 135 distritos e intentó relativizar el resultado al marcarlo como “un piso desde el cual se comenzará a trabajar de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre”.

El gobierno esperaba perder por menos de 5 puntos, para decir que hubo un empate técnico. El problema es que Milei planteó en la campaña la nacionalización de la elección como un plebiscito al gobierno nacional como primer paso para "ponerle el último clavo al cajón del kirchnerismo". Pero ahora lo vio resucitar. Y lejos de una autocrítica del modelo económico, confirmó que lo va a "redoblar".

Milei vs Kicillof: ¿en qué falló la estrategia del Gobierno?

kicillof-vs-milei.webp

Milei subestimó a Kicillof y lo eligió como el adversario a vencer en esta elección provincial, en la que institucionalmente solo se jugaba la gobernabilidad de la administración local kirchnerista.

Gracias a esa estrategia, Kicillof vio una ventana para despegarse de Cristina y Máximo Kirchner y ahora se erige como el gran ganador posicionándose como eventual candidato presidencial para competir por la sucesión de Milei en 2027.

Pero la impronta del discurso libertario, evitó atribuir la derrota al escándalo de los audios de supuestas coimas en discapacidad que involucraron a la hermana del presidente.

Karina MIlei saluda desde el escenario del bunker en gonnet. foto LLA

Frente Patria ganó hasta en distritos tradicionalmente antiperonistas del interior, vinculados a la producción agropecuaria donde históricamente ganaba el PRO o la UCR, y mantuvo la diferencia histórica del peronismo en las populosas secciones del conurbano que concentran el 70% del electorado bonaerense: la Tercera y la Primera.

El discurso de confrontación y pelea permanente de Milei y la crisis del bolsillo de las clases media y baja hicieron el resto, en un resultado que el gobierno no supo anticipar.

¿Cuál será el mensaje de Milei este lunes, el día después de la derrota para evitar una corrida cambiaria y más incertidumbre de los mercados?

¿Que pasará en la interna libertaria, entre Karina y Santiago Caputo, cómo continuará el triángulo de hierro de Milei, y el nuevo escenario, abre la posibilidad de que se adelante antes de octubre una reestructuración del gabinete?

¿Cuál será el mensaje del gobierno nacional a los gobernadores de distintas provincias que este domingo salieron a advertir que el resultado bonaerense es una luz amarilla para que el gobierno muestre un cambio de actitud, con más diálogo y menos confrontación con las provincias?

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elecciones 2025 Javier Milei Karina Milei Santiago Caputo
Notas relacionadas
Kicillof, luego de la victoria: "Las urnas le dijeron a Milei que va a tener que rectificar el rumbo"
La derrota de Milei que sorprendió al mundo: las repercusiones internacionales del triunfo peronista en Provincia
¿Cómo les fue a Kicillof y a Milei en disputa por las bancas de la Legislatura bonaerense?

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar