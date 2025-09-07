Karina Milei votó en las elecciones de PBA e intercambió unas pocas palabras con los medios: qué dijo

Tras emitir su sufragio se retiró fuertemente custodiada hacia su domicilio en Vicente López, a pocas cuadras de la escuela donde votó, sin hacer declaraciones.

Máximo Kirchner: "Me preocupa más lo que hace Toto Caputo que Karina Milei"

Tras salir de la escuela donde sufragó, el diputado y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, dialogó con los medios y dejó definiciones sobre la importancia de la participación ciudadana, la situación del peronismo y su mirada sobre la gestión económica del gobierno de Javier Milei.

“El derecho al voto es importantísimo. Al peronismo siempre le conviene que la gente vote”, aseguró el titular del Partido Justicialista al ser consultado por la posibilidad de que la apatía social afecte el nivel de concurrencia a las urnas. En ese sentido, señaló que el objetivo es lograr que la participación supere el 60%.

Para el hijo de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, los comicios bonaerenses funcionan como un termómetro de lo que sucederá en octubre a nivel nacional. “Puede ser, puede funcionar de esa manera, pero vamos a ver cómo participa la sociedad”, respondió cuando le preguntaron si estos resultados marcarán la tendencia de las elecciones generales.

Kirchner remarcó además el carácter inédito del proceso: “Es la primera vez que estas legislativas toman tanto ribete nacional. Es la primera vez que se desdoblan de esta manera, y eso genera otra dinámica”.

En otro tramo de la charla, Máximo Kirchner se refirió a las acusaciones que recaen sobre Karina Milei, pero optó por poner el foco en la economía: “Lo que me preocupa es la economía del país. Me preocupa mucho más lo que hace Toto Caputo que lo que hace la hermana del Presidente”.