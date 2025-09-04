Descubrió a su esposa con el amante y lo mató: lo que hizo con ella fue lo más impresionante de todo

Auto sangre

El relato de la esposa: de la infidelidad al horror

Ya más calmada, la mujer contó a los investigadores que mantenía una relación extramatrimonial con la víctima. Su esposo, Evandro Martins, al descubrir el engaño, estalló en furia. Tras una acalorada discusión, la pelea escaló a golpes y finalmente Martins tomó un cuchillo.

De acuerdo con el testimonio, Lopes fue atacado con una violencia desmedida y recibió al menos 10 puñaladas, según confirmó el medio local Tribuna Foz. El horror no terminó allí. La esposa aseguró que después de cometer el crimen, su marido se duchó y la obligó a borrar rastros de sangre, exigiéndole que limpiara la casa antes de marcharse.

Víctima y su auto Clynton Moisés Lopes, la víctima del crimen pasional. (Foto: gentileza Tribuna Foz).

La fuga del sospechoso

Tras abandonar la vivienda, Martins escapó en un vehículo. Antes de huir, incluso habría dañado las llantas del auto de la víctima para impedir cualquier intento de persecución.

Hasta el momento, el acusado permanece prófugo, aunque la Policía Civil de Paraná desplegó un operativo de búsqueda con varias brigadas, incluidos equipos de la División de Homicidios y peritos de la Policía Forense.

La víctima: quién era Clynton Moisés Lopes

El hombre asesinado fue identificado como Clynton Moisés Lopes, de 31 años. Vecinos señalaron que era conocido en el barrio y que llevaba meses vinculado sentimentalmente con la esposa del agresor.

Según trascendió, la relación clandestina era un secreto a voces en la comunidad, pero nadie imaginaba que el desenlace sería tan violento y fatal.

La investigación en curso

Policía científica Un hombre mató al amante de su esposa y la obligó a limpiar la escena. (Foto: gentileza Tribuna Foz)

La abogada de Martins, Fabiana Irala de Medeiros, difundió un comunicado tras la masacre: “Mi cliente se encuentra profundamente afectado por el trágico desenlace. No se va a sustraer a las responsabilidades jurídicas que le corresponden y todas las circunstancias serán oportunamente esclarecidas”.

En diálogo con el medio G1, la letrada afirmó que Martins está “emocionalmente impactado” pero que colaborará con la Justicia y se entregará en el momento indicado.

La Policía Civil informó que la escena fue analizada por equipos forenses, que recogieron huellas, rastros de sangre y el cuchillo utilizado en el ataque. Los investigadores también incautaron el auto de la víctima, y entrevistaron a testigos y vecinos que escucharon gritos y movimientos violentos antes de que llegaran los agentes.

El caso fue caratulado preliminarmente como homicidio calificado por motivo pasional y violencia doméstica, delitos que en Brasil pueden derivar en condenas de hasta 30 años de prisión.

El barrio, en estado de conmoción

Los vecinos de la zona describieron la escena como “digna de una película de terror”. Uno de ellos declaró a medios locales: “Escuchamos los gritos, primero de discusión, después de dolor. Nadie se animó a entrar, hasta que llegó la policía. Cuando vimos el cuerpo en el patio fue espantoso”.

El crimen dejó marcada a la comunidad de Foz do Iguaçu, acostumbrada a casos de narcotráfico y contrabando por su cercanía con la triple frontera, pero no a un crimen pasional de esta brutalidad.