En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Preso
abuso sexual
LOCURA EN LA CÁRCEL

Lo detuvieron por abusar de su hijastra y los presos tomaron una drástica y violenta decisión

Un hombre de 47 años, acusado de abusar sexualmente de su hijastra de 7 años, fue detenido en un comisaría y vivió una noche de terror.

Lo detuvieron por abusar de su hijastra y los presos tomaron una drástica y violenta medida. (Foto: Barrio de 25 de Mayo en Caleta Olivia)

Lo detuvieron por abusar de su hijastra y los presos tomaron una drástica y violenta medida. (Foto: Barrio de 25 de Mayo en Caleta Olivia)
Leé también Pidieron que Alberto Fernández vaya a juicio oral en la causa por abuso y violencia contra Fabiola Yáñez
Piden que la causa por violencia de género, contra el expresidente Alberto Fernández, sea elevada a juicio oral. (foto:Gentileza La gaceta)

La denuncia: una madre descubrió el abuso en su propia casa

La investigación comenzó el lunes por la mañana. Una mujer de 28 años denunció a su pareja, tras encontrarlo abusando de su hija de 7 años en presencia de otra de las nenas. El episodio ocurrió en una vivienda ubicada sobre la calle Legisladores, en el barrio 25 de Mayo de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz.

De acuerdo con el parte policial, cerca de las 8 horas, la Comisaría Segunda recibió un llamado de auxilio. La comunicación fue realizada por un hombre en estado de alteración que pedía la presencia de efectivos en ese domicilio.

Cuando la patrulla arribó al lugar, entrevistó a la mamá de las nenas, quien relató con profundo dolor lo que había presenciado. Según trascendió, la mujer quedó en estado de shock y fue trasladada a la Comisaría de la Mujer para formalizar la denuncia y recibir contención.

Mientras tanto, el acusado fue detenido cerca de las 23:30 horas del mismo lunes y llevado a la dependencia policial.

La Comisaría Segunda de Caleta Olivia, en Santa Cruz
Comisaría Segunda de Caleta Olivia, Santa Cruz. (Foto: Facebook)

Comisaría Segunda de Caleta Olivia, Santa Cruz. (Foto: Facebook)

El traslado a un sector “seguro” que no lo fue

Por la gravedad de la acusación, el hombre fue alojado en el sector de celdas judiciales de la Comisaría Segunda, separado del resto de los internos. La medida buscaba resguardar su integridad, ya que los abusadores suelen ser blanco de represalias dentro de las cárceles.

Sin embargo, esa decisión no alcanzó. Durante la madrugada del martes, alrededor de la 1:00 de la mañana, los oficiales de guardia escucharon gritos provenientes del área de calabozos. Al acudir, se encontraron con una escena de violencia: el detenido era brutalmente golpeado por varios reclusos.

Cómo lograron abrir la celda

La inspección posterior reveló que el calabozo N.º 3 había sido forzado. El candado y el pasador presentaban claros signos de haber sido violentados. Esto indica que los internos rompieron el mecanismo de seguridad para extraer al acusado y agredirlo.

El accionar fue rápido y coordinado: los atacantes aprovecharon un descuido en la vigilancia nocturna para ejecutar la agresión. Aunque no trascendió el número exacto de involucrados, se presume que participaron varios reclusos del mismo pabellón.

La intervención policial

Ante la situación, los oficiales intervinieron de inmediato. Lograron separar al acusado de sus agresores y evacuaron al hombre para preservar su vida. Si bien presentaba golpes en distintas partes del cuerpo, la médica de turno constató solo lesiones leves, por lo que no requirió traslado hospitalario.

El operativo posterior incluyó la convocatoria a la Infantería, que ingresó de manera controlada para desalojar a todos los detenidos del sector. Luego, se llevó a cabo una requisa exhaustiva tanto en los calabozos como en las prendas de vestir de los internos. Según el informe oficial, no se encontraron elementos de interés que pudieran haber sido utilizados para forzar la celda.

La causa judicial por el abuso

Mientras tanto, el proceso legal por el presunto abuso sexual infantil sigue en curso. La denuncia presentada por la madre de las niñas ya fue derivada al Juzgado de Instrucción Penal N.º 2, que deberá tomar declaración a la mujer y a testigos del caso.

Según trascendió, se ordenaron pericias médicas y psicológicas a la víctima de 7 años y también se tomará testimonio a su hermana, quien habría estado presente en la escena.

El acusado quedó imputado bajo la figura de abuso sexual gravemente ultrajante contra una menor, un delito que contempla penas severas en el Código Penal argentino.

Investigación interna: cómo se produjo la golpiza

Además de la causa por abuso, se abrió un expediente paralelo para esclarecer las circunstancias de la agresión dentro de la comisaría. La investigación apunta a determinar cómo lograron los internos forzar la celda y si hubo fallas en los protocolos de seguridad o negligencia por parte del personal policial.

La vulneración del candado y el pasador dejó en evidencia que el sector no contaba con un sistema robusto para evitar este tipo de episodios. Se busca establecer si los detenidos contaron con herramientas improvisadas, si hubo colaboración externa o si aprovecharon debilidades estructurales.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Preso abuso sexual
Notas relacionadas
Los chats que comprometen al juez de San Isidro denunciado por acoso sexual y abuso de poder
¡Adiós tobillera!: el insólito escape en vivo de un condenado por abuso sexual en una audiencia
Horror en Río Negro: encontraron muerta en un canal de riego a una mujer que estaba desaparecida

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar