Wanda Nara recordó la frase más fuerte de Mauro Icardi el día del escándalo en el Chateau Libertador

Wanda reflexionó sobre estas experiencias y cómo la hicieron cuestionarse sus decisiones: “Entonces, a mí lo que me pasa es que después como que me quedo pensando. Digo: ‘¿qué hubiera pasado si hubiera seguido’. Porque es muy fuerte. Vos decís: ‘me voy’, y de repente te proponen volver a empezar. Me pasó en esas tres relaciones eso".

La confesión más inesperada de Wanda Nara sobre su intimidad

Este domingo Wanda Nara fue la primera invitada al programa Ferne con Grego (Telefe), donde sorprendió al público con una confesión inesperada sobre su vida privada. "No soy del touch and go", aseguró la conductora de MasterChef Celebrity, dejando en claro su postura sobre las relaciones ocasionales.

Durante una charla relajada con Gregorio Rossello, la empresaria se animó a hablar sobre su presente amoroso y cómo está viviendo esta nueva etapa en soledad. "Estoy soltera. Increíble, porque estuve siempre de novia y un montón de años casada y la verdad es que me gusta", comentó.

En ese contexto, el conductor quiso indagar un poco más: "¿No sos del touch and go?". "No", remarcó, reafirmando que ese tipo de vínculos no van con su estilo.

Además, reveló una anécdota que sorprendió a muchos: "Nunca fui a bailar. De hecho, una discoteca muy famosa la conocí hace poco porque era el cumpleaños de uno de mis socios de Wanda Cosmetics. Me dijo 'cierro el lugar, no podés no venir'. No conozco Tequila y me copa decirlo". "Lo había cerrado para su cumpleaños y fui. Después de ahí, fui un par de veces más", agregó.

Luego, compartió una reflexión sobre su experiencia en el mundo nocturno: "Nunca me pasó eso de irme de un boliche con un tipo y nunca más verlo". "Dale. ¿Y cuándo eras chica tampoco?", insistió el conductor. "No, jamás", repitió con firmeza.

"¿Y si Wanda tiene una primera cita y el tipo le gusta?", le preguntó. "Tardo un montón", respondió sin dudar. Acto seguido, al mencionar a sus ex parejas Maxi López, Mauro Icardi y L-Gante, Grego le consultó: "¿Los tres remaron un montón?". "Sí", afirmó con una sonrisa.